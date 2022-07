L’action Roku plonge de 23% après avoir manqué des bénéfices

Les actions de Roku ont clôturé en baisse de 23% vendredi, un jour après que la société a annoncé des bénéfices du deuxième trimestre qui ont manqué les estimations supérieures et inférieures.

La société a enregistré des pertes de revenus de 82 cents par action et des revenus de 764 millions de dollars, tous deux inférieurs aux estimations consensuelles, car les ventes de publicités et d’appareils restent sous pression. Roku a également publié des prévisions pour le troisième trimestre inférieures de 200 millions de dollars aux attentes et a déclaré qu’il retirait son estimation de croissance pour l’année complète.

Roku a attribué la perte à des conditions macroéconomiques difficiles telles que l’inflation et la chaîne d’approvisionnement qui pourraient nuire à la vente de Roku TV et d’autres appareils. Il a également averti que la pression exercée par le ralentissement du marché publicitaire pourrait se poursuivre.

“Nous pensons que ce recul reflète le début de la pandémie en 2020, lorsque les spécialistes du marketing se sont préparés aux incertitudes macroéconomiques en réduisant rapidement les dépenses publicitaires sur toutes les plateformes”, a déclaré Roku dans une lettre aux actionnaires.

Susquehanna a rétrogradé les actions de Roku vendredi à neutre et a réduit son objectif de prix à 70 $ contre 200 $.