L’action Rivian atteint son plus bas niveau en 52 semaines après que l’entreprise ait raté son objectif de production pour 2022

Actions de Rivian Automobile a atteint un nouveau creux de 52 semaines mercredi après que la société ait raté son objectif de production de 25 000 unités pour l’année dernière.

La startup EV tard mardi a dit elle a produit 24 337 véhicules en 2022, dont 10 020 au quatrième trimestre. Parmi ceux-ci, 20 332 véhicules ont été livrés aux clients au cours de l’année, dont plus de 8 000 d’octobre à décembre.

L’objectif manqué couronne une année difficile pour la société ainsi que pour les investisseurs de Rivian. Les actions du constructeur automobile ont diminué de plus de 80 % en 2022 en raison de problèmes de production, de pièces et de chaîne d’approvisionnement.

Rivian a déclaré lors de sa tournée d’introduction en bourse en 2021 qu’il prévoyait de construire 50 000 véhicules en 2022. Mais il a réduit ces prévisions de moitié en mars en raison de problèmes de production et de chaîne d’approvisionnement mondiale.

Les actions de Rivian en début de séance mercredi ont chuté de 4,5 % à 16,56 $ par action avant de s’inverser et de gagner plus de 2 % pour clôturer à 17,71 $ par action. Il y a un an, l’action s’échangeait à 106,80 $ l’action.