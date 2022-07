L’action que vous devez entreprendre pour survivre à une attaque de requin est révélée par l’expert Bear Grylls qui expose un “signal dangereux” à éviter

Bear Grylls, expert en SURVIE, a révélé l’action que vous devez entreprendre pour survivre à une attaque de requin – et le signal dangereux à éviter.

Cela survient quelques jours seulement après que les experts ont mis en garde contre une “nouvelle normalité” dans la montée des attaques de requins après que cinq personnes ont été mutilées en seulement deux semaines.

Bear Grylls a révélé comment survivre à une rencontre avec un requin Crédit : Découverte+

Cela survient alors que les attaques et les observations de requins ont grimpé en flèche aux États-Unis Crédit : Getty

L’aventurier et star de la télévision Bear Grylls s’est entretenu exclusivement avec The Sun pour donner ses meilleurs conseils sur ce qu’il faut faire si vous vous retrouvez face à face avec un requin.

“Numéro un, ne paniquez pas”, a-t-il dit. “Vous savez, la plupart des attaques de requins et des erreurs d’identité, ou ils pensent à autre chose. Donc, si vous voyez un requin, rendez-vous visible, rendez-vous fort, faites en sorte de ne pas ressembler à une proie.”

Bear a ensuite expliqué le signal dangereux qui pourrait vous laisser face à face avec un Great White.

“Dès que vous commencez à paniquer et à vous débattre dans cette eau et à envoyer des signaux proie-prédateur indiquant que vous êtes de la nourriture et que vous avez peur et que vous êtes faible, que vous affrontiez des loups ou des requins.

“Vous savez, le signal est un signal vraiment dangereux. Donc, si vous êtes avec un requin dans l’eau, des sacs ou de la confiance, nagez, vous savez que la nage est stable.

“S’il vient vers vous, s’il a l’air d’attaquer, foncez vers lui, soyez agressif. Provoquez la confusion dans l’esprit d’un requin. Ouais, il est peu probable qu’il attaque – même les Grands Blancs.”

Bear, qui est actuellement en partenariat avec Duracell dans le cadre de sa campagne Engineered for More, a ensuite confirmé que les requins “ne veulent pas vous manger”, mais ont tendance à confondre les humains avec des proies.

“S’ils voient que vous êtes humain, que vous n’avez pas peur et que vous nagez avec, ils vous laissent tranquille.

“Mais comme toutes les choses qui demandent du courage, mais bienvenue dans la nature, vous savez, les récompenses vont à ceux qui peuvent affronter leurs peurs et faire le difficile, alors ce serait mon conseil avec les requins.”

Bien qu’il ait donné des conseils d’experts sur la façon d’affronter un requin si vous vous trouvez dans cette position, Bear a expliqué qu’il ne fallait pas le rechercher.

“Avant de vous mettre à l’eau, faites vos recherches et assurez-vous de ne pas vous mettre inutilement en danger.

“Il y a beaucoup d’endroits maintenant qui ont de très bonnes montres pour les requins. Si quelqu’un dit de ne pas être dans l’eau pour le moment, ne soyez pas dans l’eau.

“Mais c’est la clé pour survivre. Si vous êtes entouré de requins, soyez confiant.”

LES ATTAQUES DE REQUINS EN HAUSSE

Au moins 22 personnes ont été mutilées par des requins aux États-Unis cette année seulement, selon de nouvelles données choquantes.

L’attaque la plus récente a eu lieu le week-end dernier dans une station balnéaire populaire de Floride, surnommée la capitale mondiale des requins.

Un surfeur a été abattu dans l’eau jusqu’à la taille à New Smyrna Beach – la deuxième attaque là-bas en une semaine.

Cela s’est produit quelques jours seulement après qu’un deuxième homme de 28 ans s’est fait mordre le pied gauche alors qu’il chevauchait les vagues au même endroit le 3 juillet.

Le mois dernier, une adolescente a perdu une partie de sa jambe après avoir été attaquée par un requin de neuf pieds sur une autre plage de Floride.

Addison Bethea, 17 ans, cherchait des coquilles Saint-Jacques dans une eau d’environ cinq pieds de profondeur près de Grassy Island, juste à côté de Keaton Beach, lorsque la bête l’a saccagée dans le comté de Taylor.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital avec des blessures graves alors que les médecins tentaient désespérément de sauver son membre gravement déchiré.

De son lit d’hôpital, la courageuse Addison a décrit les efforts héroïques de son demi-frère Rhett Willingham, 22 ans, qui a sauté dans l’eau et a battu l’énorme requin jusqu’à ce que son frère soit libre.

Et en Californie, Steve Bruemmer a été gravement blessé au ventre et à la jambe après avoir été mordu par un requin alors qu’il nageait à Lover’s Point Beach le mois dernier.

Les passants du héros l’ont attiré et lui ont donné les premiers soins une fois qu’ils ont entendu ses appels à l’aide.

Dans d’autres incidents enregistrés, une femme était avec sa famille lorsqu’elle a été mutilée à Lower Keys, en Floride.

DU SANG DANS L’EAU

Lindsay Bruns, 35 ans, était sur un ponton et avait plongé plusieurs fois dans l’eau avant que son mari Luke n’entende une énorme éclaboussure, rapporte le Miami Herald.

Il a vu du sang dans l’eau et Lindsay a appelé à l’aide.

Pendant ce temps, une vidéo choquante a capturé le moment où un requin a attaqué un phoque au large de Cape Cod, Massachusetts.

Le 3 juillet, le sauveteur Zach Gallo a été blessé à la main après avoir été attaqué par un requin de cinq pieds lors d’un exercice d’entraînement à New York.

Une semaine plus tard, John Mullins, qui participait à une formation de sauveteur, a été attaqué par un requin vers 11 heures du matin à Ocean Beach sur Fire Island à New York.

New Smyrna Beach a pris le titre officieux de capitale mondiale des requins après une série de rencontres terrifiantes avec les dangereux prédateurs ces dernières années.

Deux hommes au début de la vingtaine, un pêcheur et un surfeur y ont été mordus aux jambes et aux pieds en mars, rapporte Tracking Sharks.

Les mers du monde entier sont devenues rouges, avec 39 attaques signalées depuis début janvier alors que les puissantes créatures arrachent des membres et enfoncent leurs mâchoires dans des nageurs sans méfiance.

Deux femmes ont été tuées dans des attaques de requins séparées à moins de 600 mètres l’une de l’autre en Égypte.

Dans un autre meurtre d’horreur cette année, le Britannique Simon Nellist a été mortellement mutilé par un grand requin blanc de 15 pieds à Little Bay, Sydney, alors qu’il s’entraînait pour une nage caritative en février.