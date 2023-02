"L’action pourrait ne pas être acceptable": La Cour suprême met en garde le centre au milieu d’une bagarre

Face à des questions difficiles de la Cour suprême, le Centre a assuré vendredi que les recommandations en attente du Collège pour l’élévation de cinq juges de la Haute Cour à la Cour suprême seraient bientôt approuvées et que le mandat de leur nomination pourrait être délivré d’ici dimanche.

Un collège de juges SK Kaul et AS Oka a également exprimé son mécontentement face au retard dans l’approbation des recommandations de transfert de juges de la Haute Cour, qualifiant cela de “problème très grave”, et a averti que tout retard dans cette affaire pourrait entraîner des actions administratives et judiciaires. ce qui n’est peut-être pas agréable au goût.

Interrogé sur le statut des recommandations du collège de la Cour suprême pour la plus haute cour lors d’une audience sur deux requêtes, le procureur général R Venkataramani a déclaré que le mandat de nomination de cinq juges devrait être délivré sous peu.

« Quand, est la prochaine question ? Nous ne parlons pas de date. Deux jours, trois jours ou quatre jours, quand les mandats seront-ils délivrés ? », a demandé le banc.

“On m’a fait comprendre que d’ici dimanche, il pourrait être publié”, a déclaré M. Venkataramani.

La Cour suprême, tout en évoquant la question du retard dans l’approbation des recommandations de transfert des juges de la Haute Cour, a également observé : « Ne nous faites pas prendre une position qui sera très inconfortable. » « Vous nous ferez prendre des décisions très très difficiles. ” Le système du Collegium est devenu un point d’éclair majeur entre la Cour suprême et le Centre, le mécanisme des juges nommant les juges suscitant des critiques de différents horizons.

Le Collège dirigé par le juge en chef DY Chandrachud le 13 décembre de l’année dernière a recommandé l’élévation de cinq juges à la Cour suprême – le juge en chef de la Haute Cour du Rajasthan Pankaj Mithal, le juge en chef de la Haute Cour de Patna Sanjay Karol, le juge en chef de la Haute Cour de Manipur PV Sanjay Kumar, Patna Le juge de la Haute Cour Ahsanuddin Amanullah et le juge de la Haute Cour d’Allahabad Manoj Misra.

Plus tard. le 31 janvier, le Collège a recommandé au Centre les noms du juge en chef de la Haute Cour d’Allahabad Rajesh Bindal et du juge en chef de la Haute Cour du Gujarat Aravind Kumar pour être nommés juges de la Cour suprême.

Tout en recommandant les deux noms plus tôt cette semaine, le Collège avait déclaré : “Les noms recommandés précédemment par le Collège par sa résolution du 13 décembre 2022 auront préséance sur les deux noms actuellement recommandés pour la nomination à la Cour suprême”. La cour supérieure, qui a un effectif sanctionné de 34 juges, y compris le CJI, fonctionne actuellement avec 27 juges.

Le tribunal, qui entendait deux requêtes dont une liée au retard présumé du Centre dans l’autorisation des noms recommandés par le Collège pour la nomination de juges à la Cour suprême et aux hautes cours, a observé que cinq noms pour l’élévation à la Cour suprême avaient été recommandés en décembre dernier année et maintenant nous sommes en février.

Lorsque Venkataramani a déclaré que des mandats de nomination de ces cinq noms devraient être délivrés prochainement, le banc a déclaré : “Devrions-nous enregistrer que pour ces cinq noms, des mandats sont délivrés ?” Le banc a noté que le procureur général a déclaré que jusqu’à présent cinq recommandations faites par le Collège pour la nomination au tribunal, les mandats seront délivrés dans les cinq jours.

Le procureur général a demandé que le nombre de jours ne soit pas enregistré.

« Vous dites que cela se produit. Quand je demande, tu dis dimanche. C’est pourquoi j’ai accordé un délai plus long », a observé le juge Kaul.

“Quand vous dites que cela se produit, j’ai donné la plus grande marge de manœuvre quand j’ai dit cinq jours… Nous avons donné une plus grande marge de manœuvre parce que parfois, il y a des retards inattendus”, a-t-il déclaré.

Lorsque Venkataramani a déclaré que la question concernant la nomination des juges de la Haute Cour serait reportée pendant un certain temps, le banc a évoqué l’aspect du retard dans l’approbation des recommandations de transfert et a déclaré que cela “nous troublait énormément”.

“Si les ordres de transfert ne sont pas exécutés, que voulez-vous que nous fassions”, a déclaré le banc, ajoutant que “nous leur retirons le travail judiciaire, c’est ce que vous voulez?” Il a déclaré que lorsque le Collegium pense que quelqu’un est approprié pour travailler dans un tribunal de grande instance et que le gouvernement maintient la question du transfert en suspens, c’est “très sérieux”.

“Nous n’autoriserons aucun tiers à jouer à un jeu avec cela.” Le banc a déclaré qu’il n’est pas question de retard dans le transfert des juges d’une haute cour à l’autre alors que le gouvernement n’a que peu de rôle à jouer dans ce domaine.

Il a ajouté qu’un nom avait été recommandé par le Collegium pour être nommé juge en chef d’un tribunal de grande instance, mais que le juge concerné allait quitter ses fonctions dans 19 jours. « Vous voulez qu’il se retire sans être nommé juge en chef ? Venkataramani a déclaré qu’il en était conscient et que les mesures nécessaires étaient prises.

Le banc a observé que parfois les noms sont effacés du jour au lendemain, parfois cela prend du temps et il n’y a pas d’uniformité à cet égard.

L’avocat Prashant Bhushan, représentant l’un des pétitionnaires, a signalé le problème des noms réitérés par le Collegium non autorisés par le gouvernement.

Il a dit que dans certains cas, malgré une deuxième réitération, la nomination n’a pas encore été faite.

Selon la loi, le gouvernement n’a d’autre choix que de nommer ceux dont les noms ont été réitérés, a déclaré Bhushan. “Ça ne peut pas continuer comme ça.” Un avocat, représentant un autre requérant, a déclaré que le tribunal était “attaqué en dehors du tribunal”.

“Nous y sommes habitués… Nous avons l’habitude de gérer cela et rassurez-vous, cela ne nous dérange pas, au-delà d’une étape. C’est aux différentes autorités de voir ce qui est approprié et ce qui ne l’est pas”, a déclaré le juge Kaul. a dit.

Le banc, qui a publié l’affaire pour une nouvelle audience le 13 février, a déclaré qu’il tentait de résoudre tous les problèmes.

“Monsieur l’avocat, au moins, je prends vos mots pour les cinq nominations et le numéro deux, les transferts et la nomination des juges en chef… Ceux-ci doivent venir. C’est sur cette compréhension que je mets cela après 10 jours », a déclaré le juge Kaul.

Lors de l’audience précédente sur l’affaire, le 6 janvier, le procureur général avait déclaré au tribunal que tous les efforts étaient faits pour “se conformer” aux délais fixés par celui-ci pour le traitement des noms recommandés par le Collège pour nomination en tant que juges à cours constitutionnelles.

La formation avait alors observé que le retard dans le traitement des recommandations envoyées par le Collegium pour le transfert des juges de la Haute Cour affecte non seulement l’administration de la justice mais donne également l’impression que des sources tierces « s’immiscent ».

L’un des moyens invoqués par la Cour suprême a allégué une “désobéissance délibérée” au délai fixé dans sa décision du 20 avril 2021 pour faciliter la nomination en temps opportun des juges.

Dans l’ordonnance, le tribunal avait déclaré que le Centre devrait nommer les juges dans les trois à quatre semaines si le Collège réitère ses recommandations à l’unanimité.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)