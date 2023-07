L’action pour le climat signifie « reconnexion », déclarent les participants à la bourse de recherche des Premières Nations du Yukon

Un groupe de jeunes Autochtones du Yukon a créé un site Web interactif qui, espère-t-il, encouragera une refonte radicale de la crise climatique et des moyens d’y faire face.

« Ce n’est pas un site Web que vous allez simplement parcourir et parcourir rapidement », a déclaré Carissa Waugh, l’une des créatrices. « Il y a des enregistrements là-bas, il y a des histoires là-bas, il y a beaucoup de visuels là-bas. »

Le site Web a été créé par 13 jeunes représentants des Premières Nations du Yukon et du nord de la Colombie-Britannique qui ont participé à la bourse d’action pour le climat des Premières Nations.

En février 2020, les Premières Nations du Yukon ont signé une déclaration d’urgence sur les changements climatiques et ont demandé qu’un plan d’action soit dirigé par des jeunes et qu’il provienne d’une vision du monde autochtone.

Cela a conduit à la création de la bourse et maintenant, après deux ans de travail qui a impliqué la guérison, l’introspection, l’exploration de l’identité et de la culture – et comment tout cela se recoupe avec l’action climatique – le plan, sous la forme du site Web interactif, est complet.

« Nous voulons que tout le monde en fasse partie et avec ce site Web, vous pouvez faire partie de ce que nous avons fait », a déclaré Waugh.

Les boursiers Jared Dulac et Mats’äsäna Mą Primozic cueillent des baies. (Bourse d’action pour le climat des Premières Nations du Yukon)

Waugh et ses pairs appellent leur travail une « vision de reconnexion » et plutôt qu’un document politique typique, ils disent que c’est une philosophie directrice et une boîte à outils qui identifient la déconnexion comme la racine de la crise climatique, ainsi que la crise de santé mentale affectant de nombreux communautés.

Ils disent que le travail de « reconnexion » est l’action climatique, qu’il s’agit de guérir et d’être en harmonie avec soi-même, la communauté et la terre.

S’appuyer sur le document historique de 1973 sur les revendications territoriales du Yukon Ensemble aujourd’hui pour nos enfants demain, le groupe se fait appeler « les enfants de demain » et affirme que la vision de reconnexion peut être une philosophie directrice pour les Premières Nations du Yukon pour les 50 prochaines années.

« Nous voyons vraiment cette voie où nous pouvons retrouver l’équilibre, revenir à l’harmonie, revenir à la pensée circulaire, à la communauté », a déclaré Jocelyn Joe-Strack, titulaire de la chaire de recherche sur les connaissances autochtones à l’Université du Yukon.

« Il est difficile de guérir dans le monde d’aujourd’hui et il y a des aspects de notre société, de nos institutions qui nous déconnectent activement », a déclaré Jocelyn Joe-Strack, titulaire de la chaire de recherche sur les connaissances autochtones à l’Université du Yukon. (Cheryl Kawaja/CBC)

Elle a soutenu le groupe et a vu les participants se lier au cours des deux dernières années. Joe-Strack dit que leur travail a adopté une approche différente et s’est opposé à la culture dominante.

« Dans les plans climatiques typiques, vous savez, vous voyez des choses autour des gaz à effet de serre et de la réduction des émissions, mais nous reconnaissons vraiment la crise climatique et la crise de la santé mentale … ​​la cause première étant notre état de déconnexion », a-t-elle déclaré.

Selon la vision de reconnexion, « le déséquilibre de la terre reflète le déséquilibre en nous-mêmes ».

Joe-Strack dit que le temps passé ensemble à créer la vision était sacré, et faire le travail de reconnexion n’est pas toujours joli.

Raconter des histoires autour du feu avec des participants à la Yukon First Nations Climate Action Fellowship. Leur « vision de reconnexion » indique que le travail de reconnexion est une action climatique, qu’il s’agit de guérir et d’être en harmonie avec soi-même, la communauté et la terre. (Bourse d’action pour le climat des Premières Nations du Yukon)

« Il y a une réelle intensité. C’est difficile de guérir dans le monde d’aujourd’hui et il y a des aspects de notre société, de nos institutions qui nous déconnectent activement et nous empêchent d’être entiers, de nous reconnecter, d’être en bonne relation les uns avec les autres », a-t-elle ajouté. a dit.

Pour les organisations, les gouvernements et les institutions qui veulent suivre cette vision, dit-elle, il y a du travail à faire.

« Pensez à votre rôle dans la perpétuation des obstacles à la reconnexion et réfléchissez à l’état et à la norme de déconnexion dans la culture du travail et dans la culture de votre communauté, et à ce que nous pouvons faire pour faire de la place et simplement explorer. »

Pour sa compatriote Nika Silverfox-Young, le processus de création du plan a été un voyage émouvant qui lui a permis de grandir.

« Je me reconnecte à ma langue, à ma communauté d’origine, à mes terres », a-t-elle déclaré.

« C’est juste un amour et un soutien inconditionnels, je veux juste qu’un maximum de jeunes ressentent ce que nous ressentons. »

Les camarades fabriquent des tambours. (Bourse d’action pour le climat des Premières Nations du Yukon)

Silverfox-Young et Waugh disent que la connexion et la force qu’ils ont acquises en étant impliqués dans la fraternité ont changé leur vie.

Ils espèrent qu’au fur et à mesure que de plus en plus de gens comprendront la vision, ce soutien et cette connexion se répandront et conduiront à des individus, des communautés et des terres en meilleure santé.

« Nos jeunes sont prêts, ils sont prêts pour le changement et nous sommes prêts à les aider tout au long de ce cheminement », a déclaré Waugh.

Silverfox-Young ajoute qu’elle pense que la vision changera beaucoup de perspectives et « nous espérons nous garnir d’une petite armée de soldats de reconnexion ».

« Nous allons tous être des ancêtres un jour, conduisant notre peuple à travers le changement, dans le bon sens. »