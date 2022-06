L’action Polestar (PSNY) fait ses débuts au Nasdaq après la fusion de SPAC

Actions de Polestar a fait ses débuts sur le marché public sous le symbole “PSNY” vendredi, ce qui en fait le dernier constructeur de véhicules électriques à être rendu public via une fusion avec une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC.

Les actions de Polestar ont commencé à être négociées à la bourse du Nasdaq un jour après avoir finalisé sa fusion avec le SPAC Gores Guggenheim. Les actions du fabricant de véhicules électriques ont commencé à se négocier vendredi à 12,98 $, en hausse de 15,5 % par rapport au cours de clôture final du SPAC jeudi, mais se sont vendues dans la matinée. À midi HE, les actions de Polestar étaient en baisse d’environ 3 % par rapport à la clôture de jeudi.

Le PDG de Polestar, Thomas Ingenlath, a déclaré que la société utiliserait les quelque 850 millions de dollars levés grâce à l’accord pour financer son plan triennal de construction de nouveaux véhicules et éventuellement devenir rentable.

Mais Ingenlath a déclaré que Polestar, qui a commencé comme une coentreprise entre le suédois Volvo Cars et le géant chinois de l’automobile Geely en 2017, a progressé au-delà du statut de startup.

“Nous devenons publics en tant qu’entreprise en activité et prospère – et non pour lever des capitaux pour créer une entreprise”, a déclaré Ingenlath à CNBC dans une récente interview. “C’est parce que les trois prochaines années seront une croissance ultra-rapide, la société est préparée pour cela avec le portefeuille de produits.”

Les accords SPAC sont devenus un moyen plus populaire pour les entreprises de s’introduire en bourse ces dernières années. Les informations requises sont plus simples que celles d’un premier appel public à l’épargne traditionnel. Contrairement à une introduction en bourse traditionnelle, les entreprises participant à une fusion SPAC sont autorisées à présenter des projections prospectives aux investisseurs, ce qui peut aider à justifier une valorisation élevée. Mais rien ne garantit que ces prévisions se réaliseront.

Jusqu’à présent, la plupart des fusions de SPAC avec des sociétés de véhicules électriques n’ont pas bien fonctionné pour les investisseurs. Même les cas relativement plus réussis de Lucid Group, Fisker et Nikola se négocient actuellement à 67%, 69% et 92% en dessous de leurs sommets post-fusion, respectivement. Le constructeur de camions électriques Rivian, qui est devenu public via une introduction en bourse traditionnelle, a également connu des difficultés. Ses actions sont en baisse de 84% par rapport à son sommet post-IPO.

Mais Polestar pourrait avoir plusieurs avantages par rapport à ses concurrents. Volvo Cars détient toujours 48 % de l’entreprise, et Polestar compte déjà plus de 55 000 véhicules sur les routes en Chine, en Europe et aux États-Unis. Elle dispose d’une usine opérationnelle en Chine et d’une chaîne de montage qui devrait commencer sa production plus tard cette année dans un Usine de Caroline du Sud partagée avec Volvo.

Au cours des trois prochaines années, la société prévoit d’ajouter trois véhicules à son modèle actuel, le multisegment compact Polestar 2 construit en Chine. Les ajouts sont un grand SUV, le Polestar 3 ; un crossover intermédiaire, le Polestar 4 ; et une grande berline, la Polestar 5, qui se veut le véhicule phare de la marque.

Tous seront entièrement électriques et tous seront proposés aux États-Unis, en Europe et en Chine. Polestar prévoit de construire ses véhicules dans les trois régions. D’ici la fin de 2025, Ingenlath s’attend à ce que la feuille de route triennale de Polestar amène l’entreprise à des ventes annuelles d’environ 290 000 véhicules.

Ingenlath a déclaré que Polestar pourrait avoir besoin de lever plus de liquidités avant de devenir rentable – une étape qu’il s’attend à atteindre avant 2025. Si c’est le cas, il a déclaré que la société émettrait probablement des obligations plutôt que de vendre plus d’actions.

Jusqu’à présent, a déclaré Ingenlath, le plan de l’entreprise est sur la bonne voie. Il a reçu plus de 32 000 commandes pour la Polestar 2 depuis le début de l’année, ces commandes provenant de 25 pays différents. Polestar a également reçu une commande du géant de la location de voitures Hertz pour 65 000 véhicules au cours des cinq prochaines années, un accord qui, selon Ingenlath, vise principalement à donner aux consommateurs la possibilité d’essayer les véhicules électriques de l’entreprise.

Le plan de Polestar est d’exploiter des réseaux de vente et de service dans 30 pays d’ici la fin de l’année prochaine, mais Ingenlath a déclaré que la société atteindrait probablement cette étape plus tôt.