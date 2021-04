Mais le second, un partenariat avec le marché NFT en ligne Nifty Gateway, est ce qui a le plus enthousiasmé les investisseurs de la société.

Le premier est l’achat de 25 millions de dollars par Playboy de TLA Acquisition Corp, une entreprise qui vend des jouets sexuels, des vibrateurs et de la lingerie via une filiale appelée Lovers.

Ce n’est pas un secret pour personne que les magazines, journaux et films pornographiques du pays ont vu leurs profits collectifs s’évaporer au cours des 20 dernières années. Les ventes de dollars publicitaires qui maintenaient autrefois à flot de nombreuses salles de rédaction ont plutôt été englouties par Facebook et Google.

« Nous croyons de tout cœur en l’avenir d’un monde de l’art alimenté par la blockchain et la cryptographie qui assure la protection des artistes et des collectionneurs, la rémunération continue des artistes et la démocratisation de la distribution et de la collecte », a-t-elle déclaré dans le communiqué.

Dans le cas de Playboy et Nifty Gateway, les deux travailleront ensemble pour créer des œuvres d’art originales et se concentreront sur «la conservation et la vente de la collection d’art emblématique de Playboy sous forme de NFT».

« Les actifs prennent leur valeur par leur rareté, qui est également équilibrée par l’offre et la demande. S’il n’y avait qu’une seule couverture de Marilyn Monroe de Playboy, ce serait une NFT précieuse », a déclaré Jon Najarian, co-fondateur de Market Rebellion et contributeur de CNBC .

Bien que l’idée d’afficher une édition originale et exclusive d’une page centrale Playboy dans le salon puisse ne pas plaire à tous les ménages, la possibilité de posséder certaines des couvertures les plus célèbres du magazine en tant qu’investissement artistique peut être plus attrayante.

Le premier projet entre Nifty Gateway et Playboy devrait être des œuvres originales de l’artiste de collage basé à Boston, Slimesunday, en collaboration avec les conservateurs éditoriaux du magazine. En juin, Playboy et Nifty prévoient de lancer une curation sur le thème de la fierté avec l’artiste numérique Blake Kathryn.

Les applications mobiles, la conception de sites Web, les murs de paiement numériques et l’optimisation des moteurs de recherche sont devenus aussi essentiels pour les résultats d’une salle de rédaction que le contenu lui-même et – pour le meilleur ou pour le pire – ont fait entrer les journaux et les magazines dans l’ère numérique.

Une œuvre d’art numérique mettant en vedette le leader de Scooter HP Baxxter est mise aux enchères sur un site Web. Scooter sera le premier groupe en Allemagne à sortir une œuvre d’art numérique et animée pour accompagner le nouvel album de Scooter «God Save the Rave» à partir du 9 avril. L’œuvre recevra un certificat d’authenticité utilisant des NFT, des jetons non fongibles, qui ne peuvent pas être manipulés .

Kohn, le PDG, a déclaré dans les résultats de mars que la licence de la propriété intellectuelle et artistique de Playboy dans l’espace NFT pourrait être «énorme» à long terme.

« Et donc, je pense que cela va être une combinaison de mise à profit des archives et de la collection d’art, la commande et le travail avec des artistes émergents aujourd’hui pour de nouvelles œuvres », at-il dit à l’époque. « Une combinaison de ceux-ci, puis ces relations de talent que nous entretenons avec les influenceurs et avec toute une communauté créative où nous pouvons également créer des NFT dans d’autres objets de collection numériques avec eux. »

Bien que Playboy soit peut-être nouveau sur le marché du NFT, Wall Street est en effervescence depuis des mois avec plusieurs ventes de haut niveau.

En février, un Gif animé de Nyan Cat – un mème 2011 d’un chat volant pop-tarte – s’est vendu à plus de 500 000 $. Quelques semaines plus tard, la musicienne Grimes a vendu une partie de son travail numérique sur Nifty Gateway pour plus de 6 millions de dollars.

Le marché des jetons ne se limite pas non plus aux médiums artistiques traditionnels. Le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, par exemple, a vendu son premier tweet en tant que NFT pour plus de 2,9 millions de dollars.

En expliquant la valeur d’un NFT, Najarian a offert un parallèle à la fois avec l’industrie cinématographique et le monde des beaux-arts.

Il y a plus de dix ans, les investisseurs ont commencé à réévaluer la valeur du contenu et des franchises appartenant à certaines des plus grandes sociétés de médias du monde telles que Paramount, Sony et Fox, a-t-il expliqué.

Mais ces craintes initiales selon lesquelles le piratage sur Internet pourrait saper la puissance financière de Paramount, Fox ou Sony ont cédé la place à une nouvelle ère de concurrence de contenu désormais dominée par Netflix, Amazon et Disney – maintenant trois des entreprises les plus précieuses de la planète.

« Vous pouvez prendre une photo de la Joconde, » dit Najarian, « mais ce n’est pas la même chose que de la posséder. »