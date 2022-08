L’action Pinterest bondit après qu’Elliott a déclaré qu’il était le plus grand investisseur

Les actions de Pinterest ont bondi de 14% mardi matin, un jour après que l’investisseur activiste Elliott Management a confirmé qu’il était le plus grand investisseur de Pinterest.

Cette décision intervient malgré les résultats décevants de Pinterest au deuxième trimestre lundi soir.

“Pinterest est une entreprise hautement stratégique avec un potentiel de croissance important, et notre conviction dans l’opportunité de création de valeur chez Pinterest aujourd’hui nous a conduits à devenir le plus grand investisseur de la société”, a déclaré Elliott. dit lundi. L’implication d’Elliott avec Pinterest a été signalée en juillet par Le journal de Wall Streetqui affirmait à l’époque que la société avait acquis une participation de plus de 9 % dans l’entreprise.

Les utilisateurs actifs mensuels mondiaux de Pinterest ont diminué de 5 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 433 millions, et bien que ce type de baisse soit alarmant pour une application de médias sociaux qui s’appuie sur les globes oculaires pour attirer les annonceurs, les analystes s’attendaient à une baisse plus prononcée à 431 millions d’utilisateurs. .

De l’entreprise les finances étaient sombres, tout comme son commentaire sur ce qui est à venir ce trimestre. Pinterest a déclaré qu’il estimait que les revenus du troisième trimestre augmenteraient “à un chiffre moyen sur une base de pourcentage d’une année sur l’autre”, en deçà des prévisions des analystes pour une croissance des ventes de 12,7%.

Les analystes de Goldman Sachs ont déclaré que le rapport sur les résultats de Pinterest était “un récit de deux récits différents”. Ils ont écrit dans une note de mardi que la société reste au milieu d’un contexte macroéconomique volatil à court terme, mais qu’elle pourrait atteindre son potentiel “longtemps discuté” à long terme.

Les analystes ont déclaré que “les commentaires de la direction sur l’expansion attendue des marges en 2023 (bien qu’ils ne soient pas encore officialisés) pourraient aligner PINS en tant que plate-forme qui soutient une croissance et une rentabilité solides si l’opportunité est saisie”.

Les analystes de Morgan Stanley ont déclaré mardi dans une note que même si les bénéfices de Pinterest étaient meilleurs que prévu, sa direction devra encore améliorer avec succès plusieurs domaines de l’entreprise.

“PINS peut bien se négocier tactiquement compte tenu du positionnement et du nouvel espoir d’un revirement de la direction”, ont-ils déclaré, “mais comme décrit ci-dessus, nous avons besoin de plus de détails sur pourquoi / comment la direction a l’intention d’exécuter l’opportunité PINS … et / ou des preuves de partenaires que les tendances dans ces domaines s’améliorent.