L’action Peloton perd une capitalisation boursière de 4 milliards de dollars suite au rappel d’un tapis roulant

Les actions de Peloton ont clôturé mercredi en baisse de près de 15%, effaçant 4,1 milliards de dollars de sa valeur marchande en un jour, après que le fabricant d’équipements de fitness se soit excusé de ne pas avoir rappelé volontairement ses deux tapis roulants pour des raisons de sécurité plus tôt.

Depuis le 18 mars, la capitalisation boursière de Peloton a perdu 7,4 milliards de dollars. C’était le jour où le PDG de Peloton, John Foley, a révélé qu’un accident impliquant un tapis roulant Peloton avait entraîné la mort d’un enfant. Depuis, la société a eu des entretiens avec la Commission américaine de sécurité des produits de consommation concernant des dizaines de blessures signalées liées à ses machines.

L’action de Peloton a été un énorme gagnant en 2020, avec des actions en hausse de plus de 400% pour l’année. La valeur du marché de Peloton a culminé à la mi-janvier à 49 milliards de dollars. Les investisseurs se sont ralliés à Peloton car il a connu une croissance énorme au cours des premiers jours de la pandémie de Covid.

Les consommateurs cherchaient des moyens de faire de l’exercice à la maison pendant que les gymnases étaient fermés, et Peloton est rapidement devenu l’option de choix pour ceux qui pouvaient se permettre ses vélos et tapis de course haut de gamme. Les revenus 2020 de Peloton ont bondi à 1,8 milliard de dollars, contre 915 millions de dollars un an plus tôt.

Mais 2021 a été une autre histoire. Le stock est en baisse de 45% jusqu’à présent cette année. Une partie de la baisse est venue du fait que les investisseurs ne favorisent plus les entreprises qui ont profité des tendances au maintien au pays. Des actions telles que Zoom et Netflix ont également commencé à s’estomper. Cependant, le déclin de Peloton est plus profond en raison de la débâcle du tapis roulant.

Mercredi, l’action Peloton a atteint un plus bas intrajournalier jamais vu depuis septembre. L’action a clôturé la journée à 82,62 $.

«Nous considérons cela comme un autre signe que la voix et la plate-forme de Peloton ont progressé plus rapidement que ses activités, et qu’elle s’efforce toujours de devenir sa renommée», a déclaré l’analyste de BMO Marchés des capitaux, Simeon Siegel, dans une note aux clients. « Avec une capitalisation boursière toujours d’environ 30 milliards de dollars … La valeur de marché de Peloton est bien supérieure à ses résultats attendus. »

« Nous pensons que l’on peut affirmer que la valeur marchande de Peloton a été davantage créée par son département marketing que par ses ingénieurs ou instructeurs », a déclaré Siegel.

Siegel a une cote de sous-performance sur les actions Peloton, avec un objectif de cours de 45 $.

Dans l’ensemble, cependant, les analystes de Wall Street ont du mal à parvenir à un consensus sur la voie que suivront les actions. Certains, en fait, voient la baisse comme une chance d’acheter.

« Dans les années à venir, nous nous souviendrons de ce moment de l’histoire du Peloton comme d’une opportunité d’achat proverbiale », a déclaré Scott Devitt de Stifel.

Peloton a déclaré mercredi qu’il aurait dû agir plus rapidement pour résoudre le problème avec le tapis roulant. Il a déclaré qu’il travaillait sur une réparation qui sera proposée aux propriétaires de tapis de course dans les semaines à venir. Il avait travaillé pour lancer son modèle de tapis roulant moins cher aux États-Unis plus tard cette année, mais on ne sait pas si l’entreprise ira de l’avant avec ces plans.

« Je veux être clair, Peloton a commis une erreur dans notre réponse initiale à la demande de la Commission de la sécurité des produits de consommation de rappeler le Tread + », a déclaré Foley. « Nous aurions dû nous engager de manière plus productive avec eux dès le départ. Pour cela, je m’excuse. »

Peloton devrait publier des résultats trimestriels après la clôture du marché jeudi.

Lisez la déclaration complète du CPSC ici.

– CNBC Christopher Hayes contribué à ce reporting.