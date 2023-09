L’action Oracle s’apprête à connaître la plus forte baisse depuis 2002 en raison de prévisions faibles

Oracle les actions ont chuté de plus de 12 % mardi et se dirigeaient vers leur pire journée depuis plus de deux décennies après que le fabricant de logiciels a annoncé des revenus décevants et publié des prévisions plus faibles que prévu.

La dernière fois que le pourcentage de baisse a été plus prononcé, c’était en mars 2002, à la fin de la crise du secteur Internet, une baisse de 15 %.

La chute de mardi a fait perdre environ 18 milliards de dollars de richesse au président d’Oracle, Larry Ellison. Ellison est la quatrième personne la plus riche du monde, avec une valeur nette de 142,5 milliards de dollars, selon Forbesjuste derrière le fondateur d’Amazon Jeff Bezos et devant Warren Buffett.

Alors que les bénéfices d’Oracle ont dépassé les estimations, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 12,45 milliards de dollars au premier trimestre, en deçà de l’estimation moyenne des analystes de 12,47 milliards de dollars, selon LSEG. Pour le trimestre en cours, Oracle a annoncé que son chiffre d’affaires augmenterait de 5 à 7 %, en deçà de l’estimation moyenne des analystes de 8 %.

À l’instar des grandes entreprises du secteur technologique, Oracle vend aux investisseurs les avantages de l’intelligence artificielle pour son activité. Au cours du trimestre, la société a ajouté des fonctionnalités d’IA à son logiciel Fusion Cloud et de gestion du capital humain, et Ellison a déclaré dans le communiqué. déclaration de résultats que « à ce jour, les sociétés de développement d’IA ont signé des contrats pour acheter plus de 4 milliards de dollars de capacité dans le cloud Gen2 d’Oracle », soit le double du montant qu’elles avaient réservé à la fin du trimestre précédent.

Cependant, les analystes de Stifel ont écrit dans un rapport publié après les résultats qu’« il est clair que les investisseurs tablaient sur davantage d’avantages liés à l’IA et au cloud ». La société a une note de maintien sur le titre et un objectif de cours de 120 $.

Safra Catz, PDG d’Oracle, a souligné les défis rencontrés par l’unité Cerner de l’entreprise. En juin de l’année dernière, Oracle a clôturé le projet de 28,2 milliards de dollars achat de la société de logiciels de dossiers de santé électroniques, et elle est désormais dans une « transition accélérée » vers le cloud, a déclaré Catz.

« Cette transition entraîne des vents contraires à court terme sur le taux de croissance de Cerner, car les clients passent des achats de licences, qui sont reconnus d’avance, aux abonnements cloud qui sont reconnus de manière proportionnelle », a-t-elle déclaré.

Les revenus du segment des services cloud et du support de licences d’Oracle ont augmenté de 13 % par rapport à l’année précédente, dépassant le consensus de StreetAccount de 9,44 milliards de dollars. Mais les ventes dans le segment des licences cloud et des licences sur site ont chuté de 10 % à 809 millions de dollars, manquant les estimations.

Même avec la baisse des actions de mardi, les actions d’Oracle sont en hausse de 36 % depuis le début de l’année, battant le S&P 500, en hausse de 17 %.

— Jordan Novet de CNBC a contribué à ce rapport

