Les actions de la société de cybersécurité Okta ont chuté d’environ 9 % après la la société a dit un groupe de piratage non identifié avait accédé à des fichiers que « certains clients Okta » avaient téléchargés sur le système d’assistance d’Okta.

Okta a déclaré que les pirates avaient pu accéder au système en utilisant un identifiant volé. Les offres clients d’Okta, y compris son service de production, n’ont pas été affectées et sont pleinement opérationnelles, a indiqué la société.

Certaines des plus grandes entreprises du monde utilisent Okta pour rationaliser leurs systèmes de connexion et de gestion des identités, notamment FedEx et Zoom, selon l’entreprise.

Cela fait d’Okta une cible de grande valeur pour les acteurs de la menace, qui, dans le pire des cas, pourraient hypothétiquement accéder à des dizaines d’autres entreprises s’ils réussissaient à violer les défenses d’Okta. La violation révélée vendredi n’a pas d’impact sur les systèmes clients, mais uniquement sur la plate-forme d’assistance qu’Okta utilise pour aider ses clients à diagnostiquer les problèmes.

« Nous avons informé les clients concernés et pris des mesures pour protéger tous nos clients », a indiqué la société.