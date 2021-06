L’action Nvidia est prête pour un autre rallye de 140%, selon le graphique

Le S&P 500 s’est frustré près d’un record mais n’a pas réussi à franchir cet obstacle.

Pourtant, plusieurs actions ont réussi à atteindre de nouveaux sommets cette semaine, notamment ADP, Target, eBay, T-Mobile et Nvidia.

Todd Gordon, fondateur de TradingAnalysis.com, a déclaré mercredi à CNBC que l’une de ces actions devrait poursuivre sa séquence à chaud à la suite d’un retour à la technologie.

« Vous constatez une rotation vers la croissance des grandes et moyennes capitalisations par rapport à la valeur, … et Nvidia est le jeu. C’est évidemment le plus grand jeu GPU et IA du marché », a déclaré Gordon sur « Trading Nation ».