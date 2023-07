L’action Netflix s’effondre alors que Wall Street cherche à clarifier la croissance des revenus

« Je pense que les gens s’attendaient à une croissance des revenus beaucoup plus importante au troisième trimestre, en plus de la faiblesse de [average revenue per membership] », a déclaré l’analyste Michael Nathanson de MoffettNathanson.

La vente des actions Netflix fait suite à un rallye de 60% depuis le début de l’année, stimulé par le déploiement de son plan moins cher et financé par la publicité et une répression du partage de mot de passe, qui étaient censés stimuler la croissance du géant du streaming.

Netflix L’action a chuté de plus de 8% jeudi après un rapport sur les bénéfices trimestriels largement positif mais qui a laissé Wall Street déçu et incertain quant aux principaux moteurs de revenus.

Le revenu moyen par abonnement de Netflix a montré une faiblesse au cours du dernier trimestre, le streamer se concentrant sur ses sources de revenus déclarées plutôt que sur l’augmentation des prix. La société a supprimé cette semaine son plan sans publicité le moins cher pour inciter les clients à opter pour le plan publicitaire le moins cher à la place.

Le directeur financier, Spencer Neumann, a déclaré lors de l’appel aux résultats de mercredi que les augmentations de prix avaient été mises en veilleuse à mesure que la nouvelle politique de partage était déployée. Pour la publicité, a-t-il dit, la société s’attend à une « augmentation progressive des revenus », ajoutant « cela ne devrait pas être un gros contributeur cette année ».

Le plan financé par la publicité, qui a été lancé à la fin de l’année dernière, a jusqu’à présent signé environ 1,5 million d’abonnés, une petite partie du nombre total d’abonnés, selon un rapport de l’information mercredi.

Les dirigeants de Netflix ont refusé de fournir des détails sur le niveau financé par la publicité lors de l’appel de résultats préenregistré de la société.

« La majeure partie de la croissance de nos revenus cette année provient de la croissance du volume grâce aux nouveaux abonnements payants, et cela est largement dû à notre déploiement de partage payant », a déclaré Neumann. « Il s’agit de notre principale accélération de revenus au cours de l’année, et nous nous attendons à ce que cet impact… se concrétise sur plusieurs trimestres. »

Mais avec l’incertitude quant au temps qu’il faudra pour que les initiatives génératrices de revenus se concrétisent, il est difficile de projeter les revenus de Netflix au cours des deux prochaines années, ce qui rend l’avenir trouble, selon les analystes de Wall Street.

« Les attentes du côté acheteur sont élevées », a déclaré l’analyste de Wells Fargo, Steven Cahall, dans une note avant que Netflix ne publie ses résultats mercredi.

Dans une note suivant le rapport sur les résultats, cependant, Cahall a déclaré que « la patience est une vertu » et a appelé les investisseurs qui étaient « trop ​​exubérants sur le partage payant », notant que la croissance des revenus prendra plus de temps.

« Ce n’est pas du jour au lendemain », a déclaré le co-PDG de Netflix, Greg Peters, lors de l’appel aux investisseurs de mercredi.

Netflix prévoit un chiffre d’affaires de 8,5 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 7 % d’une année sur l’autre.

Le géant de la diffusion en continu s’en est mieux sorti que ses concurrents des médias traditionnels, et son augmentation de la croissance des abonnés a montré sa force alors que d’autres luttent et se préparent à un reste de l’année tumultueux alors qu’ils recherchent des bénéfices en streaming et font face aux grèves des acteurs et des écrivains d’Hollywood.

Netflix a déclaré mercredi avoir ajouté 5,9 millions de clients, mais après la première perte d’abonnés l’année dernière en une décennie qui a entraîné son stock dans une spirale descendante, la société a déclaré qu’elle se concentrerait sur la croissance des revenus et les prévisions.