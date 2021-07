L’action nationale de boxe commencera ce mois-ci avec les championnats nationaux juniors et juniors

Les championnats nationaux de boxe juniors et juniors marqueront la reprise des tournois nationaux après plus d’un an, a annoncé samedi le BFI. La quatrième édition des championnats nationaux juniors hommes et femmes se tiendra du 18 au 23 juillet, tandis que la troisième édition des championnats nationaux juniors garçons et la quatrième édition des juniors filles sont prévues du 26 au 31 juillet.

Les tournois, qui serviront également d’événements de sélection pour les prochains championnats de boxe ASBC pour jeunes et juniors, se tiendront à l’école publique de Delhi (DPS) à Sonepat.

« Ce fut une période très difficile pour nos joueurs avec l’absence de tournois nationaux depuis plus d’un an maintenant en raison de la pandémie. Cependant, la situation s’est améliorée et cela nous a donné la confiance nécessaire pour reprendre le sport »,

Le président de la Fédération indienne de boxe (BFI), Ajay Singh, a déclaré. La participation de 34 États/unités de l’UT, dont le Ladakh, et du Service Sports Control Board est attendue pour les championnats nationaux.

L’événement pour les jeunes devrait assister à la présence de plus de 300 boxeurs masculins et de plus de 200 boxeuses féminines. La dernière édition des championnats nationaux de boxe pour jeunes s’est tenue en juin 2019 avec le Conseil de contrôle des sports des Services et Haryana qui sont respectivement devenus les champions du classement général dans les catégories masculine et féminine.

Haryana avait terminé en tête des championnats nationaux juniors féminins juste avant que la pandémie ne frappe le monde.

