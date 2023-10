L’action MRTX est touchée par le prix de l’opération de rachat Lowball | Quotidien des affaires des investisseurs

Bristol Myers Squibb (BMY) proposé d’acheter Mirati Thérapeutique (MRTX) pour un montant pouvant atteindre 5,8 milliards de dollars, mais l’action MRTX a chuté lundi à cause du prix le plus bas.







L’opération valorise l’action Mirati à 58 dollars par action, ce qui représente un prix de rachat total de 4,8 milliards de dollars. Mais l’action MRTX a clôturé à 60,20 vendredi. Sur le marché boursier d’aujourd’hui, l’action MRTX a chuté de 5,3%, clôturant à 57,02. L’action Bristol a également légèrement baissé, terminant la session ordinaire à 56,61.

L’offre de Bristol comprend un droit à valeur conditionnelle d’une valeur de 12 $ par action MRTX. Il paiera cela si la FDA accepte une demande d’approbation du médicament de Mirati, MRTX1719. La société teste ce médicament chez des patients atteints d’une forme de cancer du poumon. Cela porterait la valeur totale de la transaction à 5,8 milliards de dollars.

Jeudi, un panel de la Food and Drug Administration a déclaré que les preuves étayant Amgen(AMGN) traitement du cancer du poumon, Lumakras, un rival d’un médicament Mirati appelé Krazati, n’est pas suffisant pour justifier son approbation accélérée. On ne sait pas encore si la FDA autorisera Amgen à maintenir Lumakras sur le marché. Le même jour, Bloomberg rapportait Sanofi (SNY) était je cherche à acheter Mirati, et l’action MRTX a grimpé de plus de 45 %.

Mais Andrew Berens, analyste chez Leerink Partners, estime que l’offre de Bristol est probablement trop faible.

« Nous pensons qu’un autre soumissionnaire pourrait émerger compte tenu de notre évaluation de la valeur stratégique de Mirati et d’un certain nombre de catalyseurs à court terme », a-t-il déclaré dans un rapport. « Même en tenant compte du CVR, nous pensons que l’offre de 64 dollars par action, soit 5,3 milliards de dollars, est nettement inférieure à ce que nous considérons comme la valeur stratégique de l’entreprise. »

Action MRTX : un blockbuster potentiel

Krazati et Lumakras bloquent tous deux une protéine créée par le gène KRAS pour traiter le cancer du poumon non à petites cellules.

De même, Mirati et Amgen testent également des approches rivales pour lutter contre les cancers à suppression MTAP. Pour ce faire, ils ciblent une protéine appelée PRMT5. Ce groupe de cancers représente environ 10 à 15 % de tous les cancers, selon divers rapports.

Un autre analyste de Leerink, David Risinger, s’attend à ce que le médicament de Mirati, le MRTX1719, devienne un blockbuster. Mais le paiement du droit à la valeur conditionnelle pourrait devoir attendre jusqu’en 2031. Mirati ne devrait pas commencer les tests intermédiaires du MRTX1719 avant le premier semestre 2024. Cela signifie que les investisseurs dans les actions MRTX sont susceptibles de considérer la valeur conditionnelle avec une décote significative.

Risinger note que l’acquisition s’inscrit bien dans la franchise d’oncologie de Bristol Myers.

« Nous voyons des perspectives de vente significatives pour Krazati dans le traitement des cancers du poumon, du côlon et du pancréas », a-t-il déclaré. « Et nous notons qu’il existe un potentiel de gain important en actions de Krazati grâce à l’inhibiteur KRAS d’Amgen, Lumakras, compte tenu des récentes critiques des régulateurs à l’encontre de Lumakras aux États-Unis et en France. »

Intérêt continu pour l’oncologie ciblée

Ami Fadia, analyste chez Needham, affirme que cet accord renforce les efforts de Bristol Myers dans le domaine des médicaments anticancéreux de précision. Mirati estime qu’il y a plus de 250 000 patients aux États-Unis et en Europe dont les cancers pourraient être traités en ciblant la protéine PRMT5.

Il s’agit de « l’une des cibles les plus importantes en oncologie de précision », a déclaré Fadia dans un rapport.

Mais elle a conservé sa note sur l’action MRTX. Elle note que d’autres entreprises… GSK (GSK), Johnson & Johnson (JNJ) et Pfizer (PFE) — ont tenté de cibler ces cancers. Mais Mirati, Amgen et un troisième rival, Tango Thérapeutique (TNGX), tentent d’allonger la durée d’action de ces médicaments.

Récemment, Mirati a déclaré qu’un tiers des patients atteints de cancers délétés par MTAP répondaient au traitement avec le MRTX1719 de Mirati. L’étude en était à un stade précoce et ne portait que sur 18 patients. Gregory Renza, analyste chez RBC Marchés des Capitaux, affirme que, dans l’ensemble, l’accord souligne l’intérêt des grandes sociétés pharmaceutiques pour les traitements ciblés contre le cancer.

« Un petit ensemble de données de phase 1 sur les tumeurs solides de 18 patients, représentant une valeur d’un milliard de dollars sous la forme d’un CVR pour une demande acceptée (de demande de nouveau médicament), semble intrigant, ce qui pourrait aider à neutraliser les critiques selon lesquelles la valeur stratégique des actifs en oncologie ciblés a diminué. au fil des ans », a-t-il déclaré dans une note adressée aux clients.

