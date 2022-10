L’action Microsoft chute de plus de 8 % en raison de faibles prévisions

Actions de Microsoft a chuté de 8% tôt mercredi, un jour après que la société a publié ses résultats du premier trimestre fiscal.

Microsoft a dépassé les attentes en termes de haut et de bas, mais le titre a été mis sous pression par de faibles prévisions et des revenus du cloud qui ont dépassé les attentes.

Le segment d’activité Intelligent Cloud de Microsoft, qui comprend le cloud public Azure, ainsi que Windows Server, SQL Server, Nuance et Enterprise Services, a généré 20,33 milliards de dollars de revenus trimestriels, selon un déclaration de l’entreprise. C’est une hausse de 20 % mais un peu moins que le consensus de 20,36 milliards de dollars parmi les analystes interrogés par StreetAccount.

En termes d’orientations, Microsoft s’attend à voir un chiffre d’affaires de 52,35 à 53,35 milliards de dollars pour le deuxième trimestre fiscal, ce qui implique une croissance de 2 % au milieu de la fourchette. Les analystes interrogés par Refinitiv recherchaient un chiffre d’affaires de 56,05 milliards de dollars.

Le PDG Satya Nadella a déclaré que les tendances cycliques affectaient les activités grand public de Microsoft lors d’une conférence téléphonique avec des analystes. La directrice financière Amy Hood a également déclaré que la faible demande de PC en septembre continuerait de toucher le segment grand public de Microsoft, et a annoncé une baisse en pourcentage dans les années 30 pour les revenus de Windows provenant des fabricants d’appareils au deuxième trimestre fiscal.

Les analystes de Goldman Sachs n’ont pas été découragés par les segments cycliques les plus faibles et ont réitéré leur note d’achat sur le titre. Ils ont déclaré qu’il existe un potentiel de rebond de ces segments et que les entreprises sont plus susceptibles d’offrir des conseils prudents lorsqu’elles sont confrontées à un environnement macroéconomique difficile.

Ils pensent qu’il existe un potentiel de ré-accélération des revenus l’année prochaine.

“Au-delà de la dynamique à court terme, nous restons constructifs car nous voyons la société bien positionnée pour continuer à remporter des contrats et à étendre sa part de portefeuille au sein de sa clientèle existante, même dans un environnement de croissance plus lente”, ont-ils écrit dans une note de mardi.

Les analystes de Morgan Stanley restent également confiants dans le potentiel de croissance de Microsoft malgré ses zones cycliques faibles et ses prévisions.

La force du positionnement de l’entreprise pour les principales tendances de croissance séculaire “reste évidente”, ont-ils déclaré.

“En fin de compte, alors que des pondérations cycliques plus lourdes font baisser nos estimations de BPA pour l’exercice 23, nous restons fermement convaincus de l’histoire de la croissance séculaire à plus long terme de Microsoft”, ont-ils déclaré dans une note mercredi.

Les analystes de Barclays ont déclaré que les perspectives trimestrielles de Microsoft étaient une “surprise négative” pour les investisseurs et que les défis macroéconomiques ralentissaient la migration vers le cloud.

Cependant, ils ont déclaré dans une note de mercredi que si “les actions réagiront probablement négativement à court terme”, la direction de la société continue de viser des revenus et des bénéfices qui “devraient assurer une surperformance relative”.

Les actions Microsoft ont chuté d’environ 25 % jusqu’à présent cette année, tandis que l’indice boursier S&P 500 a baissé de 19 % sur la même période.

— Jordan Novet et Michael Bloom de CNBC ont contribué à ce rapport.