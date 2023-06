L’action Microsoft atteint un record alors que les dirigeants voient 10 milliards de dollars de revenus d’IA

Microsoft les actions ont atteint un record jeudi après que les analystes de JPMorgan Chase a vanté les perspectives de croissance du fabricant de logiciels dans le domaine de l’intelligence artificielle.

L’action a augmenté de 3,2 % pour clôturer à 348,10 $, dépassant son sommet historique atteint en novembre 2021, le même mois où le Nasdaq a culminé. Les indices américains ont profité d’un large rallye, suite à l’annonce mercredi par la Réserve fédérale qu’elle retarderait la hausse des taux d’intérêt.

L’IA a été un sujet brûlant toute l’année, après qu’OpenAI, soutenu par Microsoft, a publié en novembre le chatbot ChatGPT, qui est rapidement devenu viral. Les entreprises technologiques se sont précipitées pour intégrer la technologie dans les produits et les fonctionnalités et se sont vantées de leur capacité à utiliser l’IA pour générer des économies de coûts alors que les problèmes de récession persistent.

Microsoft est l’un des principaux bénéficiaires de l’essor de ChatGPT et des produits tangentiels. En plus de son investissement important dans OpenAI, la société fournit la puissance de calcul sous-jacente. Microsoft dispose également d’une licence exclusive sur les modèles d’OpenAI, y compris le grand modèle de langage GPT-4 qui peut cracher des mots à consonance naturelle en réponse à la saisie de texte par un humain.

Microsoft a intégré les outils OpenAI dans son moteur de recherche Bing et même dans le système d’exploitation Windows. Lors de l’événement organisé par la société en février pour annoncer son Bing Chatbot, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que « c’est une période passionnante dans le domaine de la technologie ».

Les investisseurs veulent voir ce que tout cela signifie pour les bénéfices et les revenus de Microsoft.

En avril, la chef des finances de Microsoft, Amy Hood, a déclaré qu’elle prévoyait une croissance fiscale au quatrième trimestre pour le cloud Azure de 26 % à 27 % d’une année sur l’autre en monnaie constante, dont 1 point de pourcentage provenant des services d’intelligence artificielle. Lundi, lors d’une discussion publique avec le chef de la technologie de Microsoft, Kevin Scott, Hood a fourni plus de détails, affirmant que « l’activité d’IA de prochaine génération sera l’activité de 10 milliards de dollars à la croissance la plus rapide de notre histoire ».

Au cours des quatre derniers trimestres, Microsoft a généré près de 208 milliards de dollars de revenus totaux.

Scott est allé plus loin dans la prédiction de Hood.

« Parce qu’il s’agit vraiment d’une plate-forme très générale, nous avons de nombreuses façons différentes dont 10 milliards de dollars d’ARR vont apparaître en premier », a-t-il déclaré. ARR signifie revenu récurrent annuel.

« Il y a toutes les personnes qui veulent venir utiliser notre infrastructure, qu’elles forment leurs propres modèles, qu’elles exécutent un modèle open source qu’elles ont ou qu’elles fassent des appels d’API dans l’une des grandes frontières modèles que nous avons construits avec OpenAI », a déclaré Scott.

Suite à l’événement, les analystes de JPMorgan ont relevé leur objectif de cours de 315 $ à 350 $.

« Alors que MSFT continue de rencontrer une large vague d’optimisations cloud pesant sur la croissance d’Azure, nous la voyons planter les graines à plus long terme du succès dans la sécurité, les équipes, les applications Power et maintenant les investissements prospectifs OpenAI/ChatGPT », ont écrit les analystes. , qui ont l’équivalent d’une note d’achat sur les actions Microsoft.

Avec le rallye de 46% de Microsoft cette année, l’action a récupéré toutes ses pertes de 2022, lorsque les investisseurs se sont détournés de la technologie en prévision de la hausse des taux d’intérêt et des vents contraires économiques.

Le sentiment négatif autour de la croissance du cloud et la contraction du marché des PC ont conduit au pessimisme à Wall Street l’année dernière. Mais l’engouement autour de l’IA, en plus des mesures de réduction des coûts mises en œuvre par les entreprises technologiques, a produit un regain d’optimisme. Le Nasdaq est en hausse de 32% cette année, doublant les gains du S&P 500.

MONTRE: Dot com buste vs AI Mania: Comparaison de 1999 et 2023