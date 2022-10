L’action Meta chute de 23% en raison d’un manque à gagner, les analystes rétrogradent

Actions de Méta a plongé de 23% dans les échanges avant commercialisation jeudi alors que les investisseurs et les analystes ont digéré les résultats manqués de la société au troisième trimestre et les faibles perspectives du quatrième trimestre.

La société mère de Facebook a annoncé mercredi un chiffre d’affaires trimestriel de 27,7 milliards de dollars, une baisse de plus de 4 % d’une année sur l’autre et sa deuxième baisse trimestrielle consécutive. Son bénéfice a chuté de 52 % à 4,4 milliards de dollars.

Meta a averti que le quatrième trimestre serait plus ou moins le même, publiant des perspectives plus faibles que prévu. Il s’attend à ce que les revenus du quatrième trimestre se situent entre 30 et 32,5 milliards de dollars. Les analystes s’attendaient à des ventes de 32,2 milliards de dollars.

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a réitéré son engagement à dépenser des milliards de dollars pour développer le métaverse. L’unité Reality Labs de Meta, qui est responsable du développement de la réalité virtuelle et de la technologie de réalité augmentée connexe qui sous-tend ses plans pour le métaverse, a perdu 9,4 milliards de dollars jusqu’à présent cette année.

Morgan Stanley a déclassé l’action jeudi, invoquant des dépenses plus élevées. L’analyste Brian Nowak a réduit son objectif de prix à 105 $ contre 205 $. Il s’attend à ce que les problèmes de l’entreprise persistent alors que Meta continue d’augmenter ses dépenses pour développer ses capacités d’IA.

John Blackledge de Cowen a également rétrogradé Meta à la performance du marché de la surperformance et a abaissé son objectif de prix à 135 $ contre 205 $ auparavant, citant la trajectoire plus élevée des dépenses d’exploitation et d’investissement. Justin Patterson de KeyBanc a abaissé sa note sur l’action à la pondération sectorielle par surpondération, citant également la hausse des coûts.

Depuis le début de l’année, les actions Meta sont en baisse de plus de 61%. Il a été affecté par la concurrence de concurrents tels que TikTok, ainsi que par un ralentissement généralisé des dépenses publicitaires en ligne et les défis de la mise à jour de confidentialité iOS d’Apple.

– Michael Bloom de CNBC a contribué à ce rapport.