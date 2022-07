L’action Meta chute après des résultats décevants

Les actions de Meta ont chuté de 8% tôt jeudi, un jour après que la société a publié des résultats du deuxième trimestre qui ont raté les résultats supérieurs et inférieurs.

Les revenus de Meta ont chuté de près de 1 % par rapport à l’année précédente, et les actions de la société ont perdu environ la moitié de leur valeur depuis le début de 2022. Meta a également publié des prévisions décevantes pour le troisième trimestre, et le PDG Mark Zuckerberg a déclaré lors d’un appel avec des analystes que le l’entreprise réduira ses effectifs alors qu’elle se prépare au ralentissement économique.

“C’est une période qui demande plus d’intensité et je m’attends à ce que nous fassions plus avec moins de ressources”, a déclaré Zuckerberg. Il a ajouté que “le ralentissement économique aura un large impact sur le secteur de la publicité numérique”, qui a déjà été touché par les changements de confidentialité d’Apple. Meta a déclaré en février que la fonction de transparence du suivi des applications d’Apple entraînerait un chiffre d’affaires de 10 milliards de dollars cette année.

Zuckerberg a poussé dans de courtes vidéos en investissant dans Reels, qui a atteint 1 milliard de dollars de revenus annualisés. Cependant, le produit ne génère pas d’argent aussi efficacement que Instagram Stories et le fil d’actualité principal.

“La montée en puissance de Reels semble lente”, a déclaré Lloyd Walmsley d’UBS dans une note aux investisseurs. “Compte tenu de l’ampleur des changements de produits en cours, nous pensons que les investisseurs ont besoin d’entendre une amélioration sans ambiguïté et matérielle du temps passé à se mettre à l’aise.”

Pourtant, les analystes de JMP sont optimistes quant à l’avenir de Reels.

“Avec Meta qui progresse avec Reels tandis que l’IA améliore les recommandations sur le contenu et la publicité, nous nous attendons à ce que la croissance rebondisse par rapport aux niveaux actuels tandis que l’entreprise est plus disciplinée dans sa structure de coûts”, ont-ils écrit dans une note de jeudi.

Les analystes de Canaccord Genuity ont déclaré mercredi que les inquiétudes concernant une récession imminente pourraient continuer d’affecter le marché de la publicité numérique de l’entreprise à court terme, mais que des améliorations apportées à Reels pourraient contribuer à l’aider à se redresser.

“L’amélioration de la monétisation des bobines et les efforts continus pour atténuer les changements de confidentialité devraient soutenir une reprise accélérée une fois que cette période de macro-incertitude se sera calmée”, ont-ils déclaré.

Meta, la société mère de Facebook et Instagram, a publié ses résultats une semaine après que ses rivaux Snap et Twitter ont également annoncé des résultats décevants au deuxième trimestre. Les dirigeants ont cité les défis économiques et de plate-forme mobile qui ont imprégné le marché de la publicité en ligne, ainsi que la concurrence de l’application de partage de vidéos courtes TikTok.