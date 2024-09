L’action Intuitive Machines est-elle un achat ?

L’entreprise d’exploration spatiale a fait d’énormes progrès cette année. Est-ce le moment d’acheter ?

Machines intuitives (LUNR -5,59%) L’entreprise a suscité une attention considérable au début de l’année après avoir mené à bien sa première mission vers la Lune en janvier. Ce succès s’inscrit dans un changement notable dans l’approche de l’exploration spatiale, qui est passée d’initiatives gouvernementales à des entreprises commerciales au cours des deux dernières décennies.

L’intérêt croissant pour l’exploration et la recherche spatiales est évident, le cabinet de recherche Spherical Insights prévoyant un taux de croissance annuel composé de 16 % pour le marché mondial de l’exploration spatiale jusqu’en 2032. Alors qu’Intuitive Machines se prépare pour une autre mission au début de l’année prochaine, l’action vaut-elle la peine d’être investie aujourd’hui ?

Plongeons dans l’entreprise et découvrons-le.

Intuitive Machines a remporté de grandes victoires en 2024

En février, Intuitive Machines a réalisé sa première mission lunaire avec son atterrisseur lunaire Nova-C, Odysseus. L’objectif était d’atterrir en douceur Odysseus sur la surface de la Lune et de collecter des données scientifiques pour ses clients. La mission faisait partie du programme Commercial Lunar Payload Services de la NASA et constituait le premier atterrissage lunaire d’un vaisseau spatial de fabrication américaine depuis 1972. C’était également le premier du genre pour un vaisseau spatial commercial.

Intuitive a lancé Odysseus le 15 février avec l’aide du propulseur Falcon 9 de SpaceX et a atterri sur la Lune le 22 février. L’atterrisseur a perdu sa puissance le 29 février et l’équipe espérait qu’il la retrouverait après la nuit lunaire, mais ils ont perdu le contact au bout de deux semaines. Malgré cela, le PDG Steve Altemus et la NASA ont jugé la mission réussie, et la nouvelle a fait grimper le cours de l’action tout au long du mois de février.

La mission a permis de valider la technologie d’Intuitive, en cours de développement depuis sa création en 2013. Suite au succès de la mission, la NASA a attribué à Intuitive un contrat de 30 millions de dollars en tant que maître d’œuvre pour construire un véhicule terrestre lunaire permettant aux astronautes de voyager sur la Lune. La lune surface pour mener des recherches plus approfondies.

Gardez un œil sur votre trésorerie

Au deuxième trimestre, Intuitive a enregistré une perte d’exploitation de 28 millions de dollars, soit plus que la perte d’exploitation de 9 millions de dollars prévue par les analystes. Au cours du premier semestre de cette année, la société a dépensé 41,5 millions de dollars en espèces pour ses opérations et a encore du chemin à parcourir avant d’atteindre la rentabilité.

Selon la direction, la trésorerie d’Intuitive, qui s’élevait à 31,6 millions de dollars à la fin du deuxième trimestre, devrait être suffisante pour financer les opérations au cours des 12 prochains mois.

L’entreprise bénéficiera des futures missions lunaires, mais continuera à dépenser de l’argent jusqu’à ce qu’elle devienne rentable. Les analystes prévoient que le chiffre d’affaires de cette année sera d’environ 223 millions de dollars, tandis que sa perte nette devrait être d’environ 68 millions de dollars. Le chiffre d’affaires de l’année prochaine devrait être d’environ 371 millions de dollars, avec une perte nette de 10 millions de dollars.

Ce n’est qu’en 2026 que les analystes estiment qu’Intuitive pourrait dégager des bénéfices. Ils estiment à 15 millions de dollars le bénéfice net sur 475 millions de dollars de chiffre d’affaires. En attendant, Intuitive pourrait être obligée de vendre des actions pour lever davantage de capitaux, ce qui diluerait les actionnaires au passage.

La prochaine mission d’Intuitive Machines est la mission IM-2. Au cours de ce voyage, son atterrisseur transportera une foreuse à glace TRIDENT (abréviation de The Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain) et un spectromètre de masse pour étudier la glace à la surface de la Lune. Le lancement de la mission est prévu pour janvier prochain afin de s’adapter aux conditions d’énergie solaire du site.

L’action est-elle adaptée à vos besoins ?

Si vous envisagez d’investir dans Intuitive Machines, il est important de bien comprendre votre profil de risque. L’entreprise en est à ses débuts. Il s’agit d’un investissement spéculatif qui continuera probablement à connaître une certaine volatilité à mesure qu’elle effectuera davantage de missions et cherchera à étendre ses opérations commerciales.

Son voyage effectué plus tôt cette année a dissipé une grande partie de l’incertitude qui l’entourait, et le succès des futures missions contribuera grandement à valider la technologie de l’entreprise et à lui permettre d’obtenir des contrats plus convoités.

Si vous êtes prêt à vous montrer agressif, le moment est peut-être venu de démarrer une petite position par rapport à votre portefeuille et de l’augmenter au fil du temps à mesure que l’entreprise continue d’atteindre des étapes clés. Cependant, des contretemps pourraient faire reculer les bénéfices projetés, alors soyez attentif aux risques et dimensionnez votre position en conséquence.