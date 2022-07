L’action Intel chute de 8% après que les faibles bénéfices montrent un ralentissement de la demande

Les revenus d’Intel ont diminué de 22 % d’une année sur l’autre et ont raté le consensus de 14 %, la plus grande déception de l’entreprise depuis 1999, selon les données de Refinitiv. Il a terminé le trimestre avec une perte nette de 454 millions de dollars, contre un bénéfice net de 5 milliards de dollars au trimestre de l’année précédente.

Les analystes de Susquehanna ont déclassé les actions d’Intel de neutre à négatif et ont déclaré que même s’ils aimeraient penser qu’il s’agissait d’une réinitialisation ponctuelle, les problèmes persistent.

“Pendant des décennies, Intel a pu dissimuler une litanie de projets ratés, d’acquisitions médiocres et de faiblesses stratégiques en poussant la loi de Moore et le leadership des processus”, ont écrit les analystes dans un rapport vendredi. “A moins qu’ils ne retrouvent ce leadership (nous pensons que c’est peu probable) ou qu’ils ne changent pas d’orientation stratégique, nous nous attendons à ce que les problèmes de croissance, de rentabilité et de trésorerie persistent chez Intel.”

Les analystes de Baird ont également rétrogradé Intel, invoquant des inquiétudes concernant les retards de la chaîne d’approvisionnement et les changements dans les habitudes de consommation à la suite de la pandémie.

“Nous craignons de plus en plus que plus de 20 jours d’inventaire dans la chaîne d’approvisionnement des PC ne se déroulent sur des trimestres, étant donné ce que nous pensons être des changements structurels dans les habitudes de consommation des consommateurs de PC, combinés à un premier semestre saisonnièrement faible qui continuerait à faire pression sur l’utilisation d’Intel. les taux et la reprise de la marge brute », ont-ils déclaré dans un rapport vendredi.