L’action Intel chute après des résultats brutaux

Pat Gelsinger, PDG d’Intel Corporation, témoigne lors de l’audience du Sénat sur le commerce, la science et les transports sur les semi-conducteurs intitulée Développer la technologie de nouvelle génération pour l’innovation, dans l’immeuble du Sénat de Russell le mercredi 23 mars 2022.

Intel les actions ont clôturé en baisse de 6,4% vendredi, un jour après que la société a annoncé des résultats trimestriels et annuels lamentables. Les chiffres trimestriels tièdes du fabricant de puces, avec une baisse des revenus de 32 % d’une année sur l’autre et une perte nette de 664 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2022, ont pris par surprise les analystes et les investisseurs.

Les problèmes d’Intel, qui comprennent une surabondance de puces et un affaiblissement de la demande pour les usines qui pèsent sur sa marge, ne devraient pas s’atténuer bientôt, la société s’orientant vers une perte nette ajustée de 15 cents par action pour le prochain trimestre. Les analystes n’ont pas mâché leurs mots, réduisant les objectifs de prix presque à tous les niveaux.

“Aucun mot ne peut dépeindre ou expliquer l’effondrement historique d’Intel, la direction tentant d’attribuer la pire dynamique de digestion des stocks de PC et la macro/Chine/entreprise à une baisse des ventes de plus de 20 % t/t”, a écrit Hans Mosesmann, analyste chez Rosenblatt. dans une note jeudi soir. Rosenblatt a maintenu sa cote de vente pour Intel et a abaissé son objectif de prix de 20 $ à 17 $.