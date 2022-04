L’action IBM connaît sa meilleure journée en deux ans alors que les estimations augmentent

L’écrivain senior de Wired Cade Metz et Arvind Krishna, PDG d’IBM puis vice-président senior et directeur d’IBM Research, prennent la parole sur scène lors de la Wired Business Conference à New York le 16 juin 2016.

Les actions d’IBM ont clôturé en hausse de 7,1% mercredi après que le fournisseur de matériel, de logiciels et de conseil a annoncé des résultats du premier trimestre plus forts que prévu, incitant les analystes à relever les objectifs et les estimations de prix. Les gains ont marqué la meilleure journée d’IBM depuis début avril 2020.

La société technologique, âgée de 110 ans, est devenue plus favorable aux investisseurs cette année, les banques centrales ayant cherché à lutter contre l’inflation avec des taux d’intérêt plus élevés. Bien qu’il ne se développe pas aussi rapidement que bon nombre de ses concurrents en matière de logiciels d’entreprise, il génère des revenus et continue de verser des dividendes, ce qui peut servir de protection contre l’incertitude du marché.

Les dirigeants ont déclaré mardi qu’il en coûtera plus cher pour ajouter des talents dans les mois à venir, mais la société prévoit de facturer des prix plus élevés pour les missions de conseil. Il apportera également un nouvel ordinateur central, ce qui pourrait contribuer à la croissance. Les analystes interrogés par Refinitiv voient désormais IBM croître de 6 % en 2022, contre moins de 4 % l’an dernier.

« Nous sommes progressivement plus constructifs après deux Q consécutifs de surperformance », a écrit Erik Woodring, analyste de Morgan Stanley, qui a l’équivalent d’une note d’achat sur les actions IBM, dans une note aux clients. L’objectif de prix sur 12 mois de la société est passé de 150 dollars à 157 dollars, et elle s’attend à ce que les revenus d’IBM augmentent de 5 % en monnaie constante en 2022, contre environ 4 % auparavant.

La volatilité et l’incertitude déterminent les conditions du marché en ce moment, et maintenant que plus de la moitié des revenus d’IBM sont récurrents plutôt que basés sur des transactions ponctuelles, il devrait mieux fonctionner dans l’environnement actuel que les autres sociétés de matériel que Morgan Stanley suit, a écrit Woodring. . Cela inclut Apple, Dell Technologies, HP Inc. et Xerox.

Les analystes de Bank of America dirigés par Wamsi Mohan, avec une note d’achat sur les actions IBM, ont relevé les prévisions de revenus et de bénéfices pour 2022, 2023 et 2024. défensif (surperforme dans un environnement macroéconomique difficile) et s’attendent à une croissance soutenue des revenus au-delà de 2022″, ont-ils écrit.

Les analystes du Credit Suisse Sami Badri et George Engroff, qui évaluent également les actions IBM comme un achat, ont relevé leurs estimations pour cette année et l’année prochaine et ont augmenté leur prix cible sur les actions IBM de 1 $ à 166 $.

Tout le monde ne se sentait pas mieux à propos d’IBM après le rapport. Toni Sacconaghi Jr. de Bernstein Research, avec l’équivalent d’une cote de maintien sur les actions IBM, a mentionné dans une note que si IBM a relevé ses attentes pour l’année entière « modestement », les marges étaient plus étroites que prévu et tout mouvement à la hausse pourrait être temporaire, car 2023 sera une année plus difficile pour l’entreprise.

REGARDEZ: Nous ne possédons pas IBM, mais ce n’est pas déraisonnable, déclare Karen Firestone