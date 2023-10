COP15 à Paris. Un rappel du réchauffement climatique et de la fonte des glaciers. Crédit : Alison Kentish/IPS

SAINTE-LUCIE, 26 oct (IPS) – Un nouveau rapport de l’Université énumère six domaines de grave préoccupation et déclare qu’en l’absence de changement de comportement et de priorités, le monde pourrait être confronté à une catastrophe dans des domaines tels que l’épuisement des eaux souterraines et l’extinction d’espèces. . Chaleur insupportable. Un avenir non assurable. Débris spatiaux. Épuisement des eaux souterraines. Des extinctions accélérées. L’Institut de l’Université des Nations Unies pour l’environnement et la sécurité humaine a déclaré cette semaine que ces six « points de bascule » environnementaux peuvent avoir « des impacts irréversibles et catastrophiques pour les populations et la planète ».

Le Université a sorti son 2023 Rapport sur les risques de catastrophe interconnectés le 25 octobre. Il affirme que le changement climatique et le comportement humain sont parmi les facteurs déterminants de ces points de bascule.

« Les actions humaines sont à l’origine de ce changement rapide et fondamental de la planète. Nous introduisons de nouveaux risques et amplifions ceux existants en extrayant sans discernement nos ressources en eau, en endommageant la nature et la biodiversité, en polluant à la fois la Terre et l’espace et en détruisant nos outils et options pour faire face aux risques de catastrophe », a-t-il déclaré.

En termes d’extinction accélérée, il indique que le taux d’extinction actuel des espèces est désastreux – jusqu’à des centaines de fois plus élevé que d’habitude en raison de l’action humaine.

Il indique que les eaux souterraines, une ressource vitale, qui sont stockées dans des réserves appelées « aquifères », constituent une source d’eau pour plus de 2 milliards de personnes et sont utilisées en grande partie (environ 70 %) dans le secteur agricole. Il ajoute cependant que 21 des 37 principaux aquifères du monde sont utilisés « plus vite qu’ils ne peuvent être reconstitués ».

En ce qui concerne les débris spatiaux, même si les satellites facilitent la vie de l’humanité, notamment en fournissant des informations vitales aux systèmes d’alerte précoce, environ un quart seulement des objets identifiés en orbite sont des satellites fonctionnels. Cela signifie que les satellites essentiels à la surveillance et à l’information météorologiques risquent d’entrer en collision avec des métaux mis au rebut, des satellites brisés et d’autres débris.

Selon le rapport, le changement climatique et l’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes ont entraîné une montée en flèche des prix de l’assurance dans certaines régions du monde. Le rapport prévient que la hausse des coûts de couverture pourrait signifier pour beaucoup un avenir non assurable.

Un autre point critique, la chaleur insupportable, est une source de préoccupation majeure. Le rapport indique qu’« actuellement, environ 30 % de la population mondiale est exposée à des conditions climatiques mortelles pendant au moins 20 jours par an, et ce chiffre pourrait atteindre plus de 70 % d’ici 2100 ».

Et le réchauffement de la Terre entraîne une fonte des glaciers deux fois plus rapide qu’au cours des deux dernières décennies.

Les auteurs du rapport affirment que les six domaines de risque préoccupants sont interconnectés, ce qui signifie que dépasser le seuil de tout point de bascule augmenterait le risque et la gravité des autres domaines.

« Si nous regardons le cas des débris spatiaux, il s’agit de la pratique consistant à mettre des satellites sur notre orbite sans se soucier de la manipulation des débris qui en résultent. Nous suivons actuellement environ 34 000 objets sur notre orbite, dont seulement un quart sont des satellites actifs. Nous prévoyons des milliers de lancements supplémentaires dans les années à venir. Nous pourrions atteindre un point où il y aura tellement de monde sur notre orbite qu’une seule collision pourra créer suffisamment de débris pour déclencher une réaction en chaîne de collisions qui pourrait détruire entièrement notre infrastructure spatiale », a déclaré le Dr Jack O’Connor, scientifique principal à l’UNU- EHS et auteur principal du rapport sur les risques de catastrophe interconnectés.

« Nous utilisons quotidiennement des satellites pour surveiller notre monde. Par exemple, nous observons des conditions météorologiques qui peuvent nous fournir des données permettant de générer des alertes précoces. Nous prenons parfois ces avertissements pour acquis, mais pouvez-vous imaginer si nous dépassons ce point de basculement des débris spatiaux et que nous ne sommes plus en mesure d’observer les conditions météorologiques ? Maintenant, une tempête arrive sur une zone peuplée, et nous ne la voyons pas arriver », a-t-il déclaré.

Même si le rapport donne à réfléchir, ses auteurs s’empressent de souligner qu’il y a de l’espoir. L’auteur principal, le Dr Zita Sebesvari, suggère d’utiliser l’interconnectivité des points de bascule comme avantage pour trouver des solutions.

« Ces points de bascule partagent certaines causes profondes et certains facteurs déterminants. Le changement climatique touche au moins quatre des six points. Par conséquent, une action climatique décisive et une réduction de nos émissions peuvent contribuer à ralentir, voire à prévenir ; une extinction accélérée, une chaleur insupportable, un avenir non assurable et une fonte croissante des glaciers », a-t-elle déclaré.

Le rapport a été publié un mois seulement avant la Conférence des Nations Unies sur le climat (COP28). Le Dr O’Connor affirme que le rapport peut être instructif pour les décideurs politiques.

« Je pense que le rapport est lié au processus de la COP. La réduction de nos émissions est essentielle, et nous devrons intégrer cela à d’autres facteurs contributifs tels que la perte mondiale de biodiversité.

Les auteurs affirment que dépasser ces points de bascule n’est pas inévitable. Ils affirment que ces points visent à inciter à l’action, à planifier adéquatement les risques futurs et à s’attaquer aux causes profondes de ces problèmes graves.

