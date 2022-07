L’action Google se classe au deuxième meilleur jour de 2022 après la publication des résultats

Les actions d’Alphabet ont bondi de près de 7 % à la mi-journée mercredi, un jour après que la société mère de Google a annoncé des résultats pour le deuxième trimestre qui n’étaient pas aussi mauvais que prévu.

La société a enregistré un bénéfice de 1,21 $ par action sur un chiffre d’affaires de 69,69 milliards de dollars, tous deux légèrement inférieurs aux estimations consensuelles, alors que la croissance a considérablement ralenti par rapport à l’année dernière. La croissance des revenus de l’entreprise a ralenti à 13 % contre 62 % un an plus tôt, et les revenus publicitaires n’ont augmenté que de 12 %. Les revenus publicitaires de YouTube n’ont augmenté que de 5 % après avoir bondi de 84 % au même trimestre il y a un an.

Mais les résultats sont survenus quelques jours après que Snap a publié un mauvais rapport trimestriel qui a entraîné une chute de près de 40 % du cours de son action. Dans ce rapport, Snap a averti que les ventes publicitaires du début du troisième trimestre étaient stables par rapport à l’année dernière, ce qui était loin derrière la croissance totale de 18 % du troisième trimestre que les analystes attendaient. Après la mauvaise nouvelle, les investisseurs ont également vendu des actions d’Alphabet, ainsi que d’autres sociétés qui dépendent beaucoup de la publicité.

Mais avec tant de mauvaises nouvelles prises en compte, les actions se sont redressées alors que les résultats et les conseils d’Alphabet n’étaient tout simplement pas horribles.

“Avec des revenus publicitaires à peu près conformes au consensus et comme les actions ont baissé de 11% depuis la publication des résultats du 1er trimestre, nous considérons le rapport de manière positive malgré la réduction des estimations prévisionnelles”, ont écrit les analystes de JMP dans une note, affirmant qu’ils maintiendraient la note de surperformance d’Alphabet et le objectif de prix de 160 $.

“Notre principal point à retenir est que la demande de recherche est persistante même dans un environnement macro-publicitaire difficile compte tenu de son retour sur investissement constant et élevé tout en bénéficiant de sa diversification en ligne et hors ligne ainsi que dans les secteurs verticaux et géographiques.”

Pourtant, l’action Alphabet est en baisse de près de 23 % cette année.