L’action Google a bondi de 10 % cette semaine, alimentée par le cloud, les publicités et l’espoir dans l’IA

Les actions d’Alphabet ont bondi de 10 % cette semaine après que la société a annoncé des résultats du deuxième trimestre qui ont affiché une croissance malgré un marché publicitaire difficile.

Le cours de l’action de la société mère de Google a atteint 132,58 dollars à la clôture du marché vendredi, ce qui représente son cours de clôture le plus élevé depuis plus d’un an.

Google a fait face à beaucoup de bruit cette année autour de la santé de son activité principale de recherche, en raison de l’effondrement du marché de la publicité numérique et du potentiel à plus long terme pour les chatbots d’intelligence artificielle de prendre du trafic.

Mais, mardi, dans son rapport sur les résultats du deuxième trimestre, la société a montré qu’elle avait de nombreuses façons de réussir malgré ces défis très réels. Parmi la croissance, les revenus ont augmenté de 7% à 74,6 milliards de dollars, contre 69,7 milliards de dollars l’année précédente.

La publicité en ligne, qui a été un marché difficile au cours de la dernière année, reste lente en raison des préoccupations économiques et de la réduction des coûts des entreprises. Les revenus publicitaires de Google n’ont augmenté que de 3,3 % par rapport à l’année précédente, mais il s’agit d’une amélioration par rapport au premier trimestre, lorsque les revenus publicitaires ont chuté. Et cela est venu après que le rapport du deuxième trimestre de Snap ait publié une prévision décevante, faisant chuter le titre de près de 20 %.

Les unités YouTube et Cloud de Google ont également enregistré une croissance des revenus malgré la concurrence.

« La croissance des revenus a dépassé la croissance des dépenses pour la première fois depuis longtemps », ont écrit les analystes de Bernstein dans une note après le rapport sur les résultats.

Le bond des actions de Google est également survenu malgré le fait que la directrice financière d’Alphabet, Ruth Porat, qui a supervisé la réduction des coûts à l’échelle de l’entreprise, a annoncé qu’elle quittait ce poste après huit ans pour assumer le poste nouvellement créé de président et directeur des investissements.

Les revenus de la recherche, qui constituent la majorité des activités publicitaires de Google, ont également connu une croissance régulière au cours du trimestre. Cela a soulagé les investisseurs, dont certains s’inquiètent du fait que les utilisateurs de recherche traditionnels passeront aux chatbots d’IA générative d’OpenAI et de Microsoft, le principal investisseur de la startup, pour leurs requêtes en ligne.

« Nous pensons que cela est de bon augure pour l’environnement plus large de la publicité en ligne », ont écrit les analystes de Citi dans une note sur les revenus de Google. « Cela dit, nous ne pensons pas qu’il s’agisse d’un environnement de » marée montante « , nous favorisons plutôt les plates-formes qui ont investi dans de nouveaux produits et services. »