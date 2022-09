L’action Ford au rythme de la pire journée en plus de 11 ans

DETROIT – L’action de Ford Motor est sur le point de connaître sa pire journée en plus de 11 ans, après que le constructeur automobile a prépublié une partie de son rapport sur les résultats du troisième trimestre et averti les investisseurs d’un milliard de dollars de coûts de fournisseurs inattendus.

Les actions de Ford se négociaient à environ 13,10 $ chacune mardi après-midi, en baisse de plus de 12 %. Si les pertes se maintiennent jusqu’à la clôture, cela réduirait d’environ 7 milliards de dollars la valeur marchande de l’entreprise.

Ce serait également le pire jour de l’action en pourcentage depuis le 28 janvier 2011, lorsque les bénéfices du constructeur automobile au quatrième trimestre ont déçu les investisseurs et que l’action a perdu 13,4 % pour clôturer à 16,27 $ par action, selon les données compilées par FactSet.

Ford, après la fermeture des marchés lundi, a déclaré que des problèmes d’approvisionnement avaient entraîné des pénuries de pièces affectant environ 40 000 à 45 000 véhicules, principalement des camions et des VUS à marge élevée, qui n’ont pas pu atteindre les concessionnaires.

Malgré les problèmes et les coûts supplémentaires, Ford a confirmé ses prévisions pour l’année, mais a fixé des attentes pour le bénéfice ajusté du troisième trimestre avant intérêts et impôts entre 1,4 et 1,7 milliard de dollars. Ce serait nettement inférieur aux prévisions de certains analystes, qui prévoyaient un bénéfice trimestriel plus proche de 3 milliards de dollars.

Ford a cité des négociations récentes qui ont entraîné des coûts de fournisseurs liés à l’inflation qui seront supérieurs d’environ 1 milliard de dollars aux prévisions initiales.