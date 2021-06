L’action Facebook bat un record et le stratège le considère toujours comme un achat

Le S&P 500 a peut-être du mal à atteindre son record, mais un titre FAANG est déjà là.

Facebook a atteint mardi un nouveau record historique pour la deuxième journée consécutive. Le reste des actions FAANG – Apple, Amazon, Netflix et Alphabet parent de Google – n’ont pas dépassé les leurs depuis au moins avril.

Michael Binger, président de Gradient Investments, a déclaré que la séquence de victoires de Facebook n’était pas terminée.

« Facebook continue d’être un achat pour nous. Nous le possédons, j’en ajouterais plus si vous ne le possédez pas ici. C’est à mon avis le meilleur jeu Internet axé sur les consommateurs. Une croissance de 18 à 20% pour les prochaines années. Vous obtenez cela à un prix raisonnable », a déclaré mardi Binger à « Trading Nation » de CNBC.

Facebook est le deuxième meilleur interprète de FAANG cette année, derrière Alphabet, en hausse de 22%.

Mais, ce n’est pas le seul stock dans le groupe que Binger aime. Il met en évidence Alphabet comme l’un de ses autres meilleurs choix. Sur Alphabet, il dit que l’entreprise est un « leader du peloton » avec sa recherche Google et sa plate-forme vidéo YouTube.

Apple est également un achat pour Binger après son net recul. Ce titre a chuté de 13% par rapport au pic de janvier.

« Je vois Apple comme un avoir de base, nous le possédons, nous l’adorons et je pense que vous pourriez l’acheter ici même avec ce recul. Le multiple de PE est en fait descendu au bas des 20 en ce moment. Donc, j’aime Apple ici , » il a dit.

Dans la même interview, Gina Sanchez, PDG de Chantico Global et stratège en chef du marché chez Lido Advisors, a déclaré qu’Amazon semblait être l’un des meilleurs choix du groupe.

« C’est là que cette subtile nuance entre la croissance et le prix vous mène à une croissance à un prix raisonnable », a déclaré Sanchez. « Amazon, même s’il s’agit probablement de l’un des FAANG les plus chers de tous, a une route plus intéressante à parcourir car ils ont connu une forte croissance pendant la pandémie. Ils vont probablement verrouiller ces consommateurs, leur activité cloud est toujours considérablement, et donc la feuille de route pour eux est très bonne. »

Amazon se négocie à 51,5 fois les bénéfices à terme. Facebook, le moins cher du lot, se négocie avec un multiple de moins de 24 fois.

« Quand vous regardez ces actions intéressantes, le prix d’Amazon semble raisonnable étant donné qu’il a encore une croissance importante à venir », a-t-elle déclaré.

Divulgation: Lido et Gradient détiennent FB, AMZN, NFLX, GOOGL, AAPL.

Avertissement