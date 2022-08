L’action du New York Times bondit sur la participation de 6,7 % de ValueAct

L’investisseur activiste ValueAct a construit une participation de 6,7% dans le New York Times, selon un dépôt auprès de la SEC jeudi, faisant grimper les actions de la société de médias d’environ 10% dans les échanges de l’après-midi.

“Nous sommes conscients que ValueAct a fait un investissement dans la société”, a déclaré un porte-parole du New York Times dans un communiqué. “Comme nous le faisons avec d’autres actionnaires, les membres de notre équipe de direction ont eu des conversations avec ValueAct pour entendre leurs points de vue et partager les nôtres.”

ValueAct a acheté plus de 11 millions d’actions et voudrait que l’organisation de presse pousse plus loin dans les offres groupées réservées aux abonnés, selon Bloombergqui a d’abord signalé l’enjeu.

Le New York Times a ajouté environ 180 000 abonnés uniquement numériques et 230 000 abonnements uniquement numériques au cours du deuxième trimestre de 2022, reflétant les utilisateurs ayant plus d’un abonnement aux productions de l’entreprise, selon son communiqué de presse sortie la semaine dernière. Les ajouts portent le total de l’organisation à 9,17 millions d’abonnés et à 10,56 millions d’abonnements totaux sur papier et numérique, dont 1 million d’abonnés à The Athletic, que la société a récemment acquis.

Les revenus des abonnements numériques se sont élevés à 238,7 millions de dollars au deuxième trimestre de cette année, en hausse par rapport à 2021. Ces abonnements incluent l’accès numérique aux actualités de l’entreprise, à son offre de cuisine populaire et à des jeux.

ValueAct n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC. L’investissement de la société en 2018 dans Citigroup aurait accéléré le départ à la retraite du PDG Michael Corbat.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.