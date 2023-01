L’action du GOP sur les délais de vote par correspondance met en colère les familles des militaires

COLUMBUS, Ohio (AP) – La nouvelle loi électorale restrictive de l’Ohio raccourcit considérablement la fenêtre de réception des bulletins de vote par la poste – malgré aucune preuve que le délai prolongé a conduit à une fraude ou à tout autre problème – et ce changement met en colère les membres en service actif du militaires et leurs familles en raison du potentiel de les priver de leurs droits.

Le rythme du dépouillement des bulletins de vote après le jour du scrutin est devenu la cible des conservateurs encouragés par l’ancien président Donald Trump. Depuis qu’il a perdu les élections de 2020, il a promu un faux récit selon lequel les résultats fluctuants au fur et à mesure que les bulletins de vote par correspondance sont comptés sont un signe de fraude.

Les législateurs républicains ont déclaré lors du débat sur la législation de l’Ohio que même si les affirmations de Trump ne sont pas vraies, le scepticisme qu’ils ont suscité parmi les conservateurs quant à l’exactitude des résultats des élections justifie l’imposition de nouvelles limites.

La nouvelle loi réduit le nombre de jours pendant lesquels les conseils électoraux des comtés incluent les bulletins de vote par la poste dans leurs décomptes de 10 jours après le jour du scrutin à quatre. Les critiques disent que cela pourrait amener davantage de bulletins de vote des électeurs militaires de l’Ohio à manquer la date limite et à se faire jeter.

Ce problème ne se limite pas à l’Ohio.

Trois autres États ont réduit leurs fenêtres post-électorales pour accepter les bulletins de vote par correspondance lors de la dernière session, selon les données du laboratoire non partisan des droits de vote. Des mesures similaires poussées par les législateurs républicains sont proposées ou discutées cette année dans le Wisconsin, le New Jersey, la Californie et d’autres États.

La fenêtre resserrée de l’Ohio pour la réception des bulletins de vote par la poste n’affectera probablement que plusieurs centaines des milliers de bulletins de vote militaires et étrangers reçus lors de toute élection. Les critiques disent que n’importe quel nombre est trop grand.

« Quel genre de société appelons-nous si nous privons les gens des droits qu’ils protègent là-bas ? » a déclaré Willis Gordon, un vétéran de la marine et président des affaires des anciens combattants du comité exécutif de la NAACP de l’Ohio.

La sénatrice de l’État républicain Theresa Gavarone, qui a défendu le délai de scrutin serré, a déclaré que la fenêtre précédente de l’Ohio était «une valeur aberrante extrême» à l’échelle nationale. Elle a déclaré que les électeurs militaires et étrangers de l’Ohio disposaient encore de suffisamment de temps en vertu de la nouvelle loi.

“Bien qu’il y ait certainement plus de travail à faire, cette nouvelle loi améliore considérablement la sécurité électorale de l’Ohio et améliore l’intégrité de nos élections, ce que mes électeurs et citoyens de tout l’État ont exigé”, a-t-elle déclaré.

Les affirmations des républicains selon lesquelles l’Ohio doit réprimer au nom de l’intégrité des élections vont à l’encontre des évaluations élogieuses des responsables du GOP sur le système actuel de l’État. L’Ohio a rapporté un décompte presque parfait de ses résultats à l’élection présidentielle de 2020, par exemple, et les renvois frauduleux ne représentent qu’une infime fraction des suffrages exprimés.

Les données du Conseil des élections montrent que dans le comté le plus peuplé de l’État, qui comprend la capitale Columbus, 242 bulletins de vote par correspondance d’électeurs militaires et étrangers ont été reçus après le jour du scrutin en novembre dernier. De ce nombre, près de 40 % sont arrivés plus de quatre jours plus tard et auraient été rejetés si la nouvelle loi avait été en vigueur.

En 2020, une enquête fédérale administrée par la Commission d’assistance électorale des États-Unis a révélé que l’Ohio n’avait rejeté que 1% des 21 600 bulletins de vote déposés par les électeurs étrangers et militaires avec le délai de 10 jours en place. Cela se compare à 2,1% à l’échelle nationale, un chiffre attribué principalement aux électeurs manquant les délais de vote des États.

Tous les États sont tenus de transmettre les bulletins de vote aux électeurs étrangers et militaires enregistrés au moins 45 jours avant une élection, ou dès que possible si la demande arrive après cette date.

L’ancienne représentante de l’État Connie Pillich, un vétéran de l’armée de l’air qui dirige la sensibilisation du Parti démocrate de l’Ohio auprès des anciens combattants et des familles de militaires, rejette les arguments selon lesquels le nombre relativement faible de bulletins de vote concernés vaut le compromis.

“Ces gars et ces filles stationnés à l’étranger, vivant dans le bac à sable ou où qu’ils soient, faisant leur travail, se mettant en danger, vous rendez leur participation plus difficile”, a déclaré Pillich, qui a mené un effort infructueux pour avoir GOP Le gouverneur Mike DeWine a opposé son veto au projet de loi.

“Je peux vous dire que tous ceux à qui j’ai parlé sont livides et bouleversés”, a-t-elle déclaré.

Ceux qui sont familiers avec la soumission de bulletins de vote militaires ont déclaré que demander, recevoir et remplir un bulletin de vote postal nécessite plus de temps pour ceux qui sont déployés. Les horaires postaux, les appels soudains au travail, même le temps supplémentaire nécessaire pour consulter la famille à la maison au sujet des candidats et des problèmes sont des facteurs. La nouvelle loi de l’Ohio fixe également un nouveau délai – cinq jours plus tôt – pour que les électeurs demandent un bulletin de vote postal, une décision qui, selon les partisans, aidera les électeurs à respecter le délai de retour plus serré.

Ni l’Ohio Association of Election Officials ni le chef des élections de l’État, le secrétaire d’État républicain Frank LaRose, n’ont demandé aux législateurs de réduire la fenêtre existante de 10 jours pour recevoir les bulletins de vote par la poste.

Aaron Ockerman, un lobbyiste du groupe des responsables électoraux, a déclaré que la fenêtre post-électorale de sept jours demandée dans une première version de la législation était un compromis avec lequel les directeurs électoraux du comté ont décidé de s’accommoder.

“Ils ont estimé que la très grande majorité des bulletins de vote étaient arrivés dans les huit jours”, a-t-il déclaré. Le groupe s’est opposé à ce que la fenêtre soit plus courte, au motif que les électeurs – y compris les militaires – seraient privés de leurs droits.

Les recherches du Voting Rights Lab montrent que l’Ohio a rejoint trois autres États – l’Arkansas et l’Iowa contrôlés par les républicains, et le Nevada, où les démocrates détenaient le contrôle total à l’époque – en adoptant des lois l’année dernière qui ont raccourci la fenêtre de retour post-électorale pour les bulletins de vote par correspondance. Cinq États ont allongé les leurs.

Dans tout le pays, un peu plus de 911 000 bulletins de vote militaires et étrangers ont été déposés en 2020. Parmi ceux-ci, environ 19 000, soit environ 2%, ont été rejetés – généralement pour avoir été reçus après la date limite, selon la US Election Assistance Commission.

La Secure Families Initiative, un groupe national non partisan qui défend les électeurs militaires et leurs familles, tente de pousser les lois électorales des États dans l’autre sens, vers un accès électronique plus large au vote pour les militaires et leurs familles.

Kate Marsh Lord, directrice des communications du groupe, s’est dite “profondément déçue” de voir DeWine signer le projet de loi de l’Ohio.

“En fait, je suis une électrice de l’Ohio – née et élevée à Columbus – et j’ai voté dans l’Ohio d’aussi loin que le Japon”, a-t-elle déclaré. “HB458 a entrepris de résoudre un problème qui n’existait pas, et les électeurs militaires en paieront le prix en voyant leurs bulletins disqualifiés.”

Marsh Lord, actuellement en Caroline du Sud où son mari est en poste dans l’armée de l’air, a déclaré que le courrier mettait parfois des semaines à parvenir à sa famille lorsqu’ils vivaient au Japon.

“Même si je devais recevoir mon bulletin de vote par la poste une semaine à l’avance, souvent avec le service postal militaire et le service postal en général, il y a des retards”, a-t-elle déclaré. “Ainsi, cette fenêtre raccourcie ne laisse pas autant de temps pour des choses qui échappent vraiment au contrôle des électeurs militaires.”

Elle a dit que c’est encore plus difficile pour le personnel en service actif déployé dans des régions éloignées – «les personnes en première ligne de la lutte pour défendre notre démocratie, notre liberté et le droit de vote dans le monde. Ce sont les personnes qui seront les plus touchées par ce changement.

Champs signalés à Washington. Les rédacteurs d’Associated Press Christina A. Cassidy à Atlanta et Mike Catalini à Trenton, New Jersey, ont contribué à ce rapport.

Julie Carr Smyth et Gary Fields, Associated Press