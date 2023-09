L’action Dell connaît sa meilleure journée depuis sa réinscription en 2016 grâce à des bénéfices supérieurs

Dell les actions ont bondi de 22 % vendredi et se dirigent vers leur meilleure journée depuis le retour de la société sur le marché public en 2018. Le rallye fait suite à un rapport sur les bénéfices meilleurs que prévu, tiré par une forte hausse des revenus.

Le fabricant de matériel informatique et de technologies d’infrastructure a déclaré que ses ventes ont chuté de 13 % par rapport à l’année précédente, à 22,9 milliards de dollars, dépassant l’estimation moyenne des analystes de 20,9 milliards de dollars selon Refinitiv. Le bénéfice ajusté par action de 1,74 $ a dépassé l’estimation moyenne des analystes de 1,14 $.

Dell s’échangeait à 68,59 $ vendredi midi. Il est en passe de réaliser son plus gros gain et sa clôture la plus élevée depuis que la société a réinscrit ses actions en bourse il y a cinq ans. Dell a été privatisée en 2013 par son fondateur Michael Dell et un groupe de sociétés de capital-investissement.

En plus de son rapport sur les résultats optimistes pour le dernier trimestre, Dell a augmenté ses prévisions pour l’année. La société s’attend désormais à un chiffre d’affaires annuel compris entre 89,5 et 91,5 milliards de dollars, ce qui représente une baisse de 12 % sur un an au milieu de la fourchette. Dell appelait auparavant à une baisse d’environ 15 %.

Malgré une baisse des revenus, Morgan Stanley Vendredi, Dell a nommé Dell son premier choix en matière de matériel informatique, remplaçant Pomme . La société a écrit dans un rapport que Dell « est en train de devenir l’un des premiers gagnants de l’IA générative », faisant référence aux derniers développements en matière d’intelligence artificielle.

Morgan Stanley estime que Dell bénéficie de la demande croissante de serveurs IA, alors que de plus en plus d’entreprises concentrent leurs dépenses sur ce segment du marché du matériel. Les analystes recommandent d’acheter le titre et relèvent l’objectif de cours à 70 $.

« DELL est la première entreprise de notre couverture à bénéficier directement du cycle de dépenses de la génération IA », ont écrit les analystes, soulignant la divulgation par Dell d’un retard de 2 milliards de dollars en matière de serveurs IA.

Morgan Stanley a maintenu une surpondération sur Apple, mais a souligné les risques d’une réglementation accrue autour de l’App Store.

Avant vendredi, le plus gros gain journalier de Dell depuis 2018 était une augmentation de 14 % en mars 2020, selon FactSet. Son précédent record de clôture était de 60,77 $ en février de cette année.

