L’action de Voya Financial proche de son plus haut niveau sur 52 semaines : ce que les investisseurs doivent savoir ? – 19 septembre 2024

Voya Financière, Inc. ( Devis rapide VOYA VOYAGE – (Free Report) a clôturé à 76,78 $ mercredi, près de son plus haut sur 52 semaines de 77,53 $. Cette proximité souligne la confiance des investisseurs. Elle possède les ingrédients d’une nouvelle appréciation des prix. L’action se négocie au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 et 200 jours de 70,38 $ et 71,21 $, respectivement, ce qui indique une solide dynamique à la hausse. La SMA est un outil d’analyse technique largement utilisé pour prédire les tendances futures des prix en analysant les données de prix historiques.

Les bénéfices de Voya Financial ont augmenté de 16,2 % au cours des cinq dernières années, ce qui est supérieur à la moyenne du secteur, qui est de 4,6 %. VOYA a un historique solide en matière de surprises. L’assureur-vie a un solide historique de résultats supérieurs aux prévisions au cours de trois des quatre derniers trimestres, tout en étant inférieur à un trimestre, la moyenne étant de 5,68 %.

Les actions de cet assureur-vie ont gagné 5,2 % depuis le début de l’année, contre une croissance de 18,8 % pour le secteur et un rendement de 18 % pour l’indice composite Zacks S&P 500.

Performances de VOYA YTD



Source de l’image : Zacks Investment Research

Le sentiment positif des analystes inspire confiance à VOYA

Au cours des 30 derniers jours, l’un des six analystes qui suivent le titre a relevé ses estimations pour 2024 et deux des sept analystes ont relevé les mêmes pour 2025. Le consensus Zacks pour 2024 et 2025 a augmenté respectivement de 0,4 % et de 2,7 %.

Les prévisions de croissance encourageantes de VOYA

L’estimation consensuelle de Zacks pour le bénéfice par action de Voya Financial en 2024 indique une augmentation de 3,8 % par rapport à l’année précédente. L’estimation consensuelle des revenus est fixée à 1,26 milliard de dollars, ce qui implique une amélioration de 11,8 % par rapport à l’année précédente. L’estimation consensuelle du bénéfice par action et des revenus en 2025 indique une augmentation de 16,3 % et de 6,2 % respectivement par rapport aux estimations correspondantes de 2024.

Le retour sur capital favorable de VOYA

Le rendement des capitaux propres au cours des 12 derniers mois s’est élevé à 16,1 %, soit mieux que la moyenne du secteur, qui est de 15,5 %. Cela met en évidence l’efficacité de l’entreprise dans l’utilisation des fonds des actionnaires.

En outre, le rendement du capital investi (ROIC) a augmenté au cours des derniers trimestres, la société ayant augmenté ses investissements en capital au cours de la même période, ce qui reflète l’efficacité de Voya Financial dans l’utilisation des fonds pour générer des revenus. Le ROIC au cours des 12 derniers mois s’est élevé à 0,9 %, ce qui est supérieur à la moyenne du secteur de 0,6 %.

Facteurs agissant en faveur de VOYA

Les bénéfices de VOYA sont stimulés par ses solides performances sectorielles dans les domaines des solutions de gestion de patrimoine, de la gestion d’investissement et des solutions de santé. Ces activités sont des unités à forte croissance, à faible capitalisation et à rendement plus élevé, ce qui témoigne de la solide présence de l’entreprise sur le marché.

Le segment Wealth Solutions connaît une croissance constante et significative grâce à la solidité continue des résultats commerciaux sous-jacents, à la hausse des revenus excédentaires, à la baisse des intérêts crédités, à l’amélioration des revenus de placement, à la baisse de la marge sur honoraires, à une évolution favorable des coûts d’acquisition reportés et de la valeur des activités acquises et à la baisse des frais administratifs. Dans le segment Wealth Solutions, les dépôts récurrents à service complet devraient continuer à bénéficier de la croissance des marchés des entreprises.

Le segment Gestion d’investissement devrait bénéficier de rendements en capital d’investissement plus élevés en raison de sa performance globale sur le marché et de l’amélioration des revenus de commissions, tirés par des marchés boursiers moyens plus élevés et des flux nets positifs.

VOYA prend constamment des mesures stratégiques pour accélérer la croissance de son segment de gestion d’investissement. Voya Financial et Allianz Global Investors ont signé un partenariat stratégique à long terme qui a ajouté de l’envergure et de la diversification à Voya Investment Management. La marge opérationnelle ajustée de Voya Investment Management devrait augmenter de 30 à 32 % en 2024.

Le segment Solutions Santé de l’assureur devrait bénéficier de la croissance de toutes les gammes de produits, d’une rétention favorable et des impacts positifs de l’acquisition de Benefitfocus.

Les niveaux de capital de la société restent solides. Au 30 juin 2024, le ratio RBC combiné estimé, avec ajustements pour certaines transactions intersociétés, était de 407 %. Voya Financial a terminé le deuxième trimestre avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 1 milliard de dollars, ce qui a augmenté de 13,8 % par rapport à la fin de 2023. Cette flexibilité financière confère de la force à l’entreprise. VOYA continue de démontrer une forte génération de capital excédentaire et une conversion élevée de flux de trésorerie disponible, conformément aux objectifs pour 2024.

Répartition des richesses de VOYA

L’excellence opérationnelle a aidé l’entreprise à déployer du capital pour accroître la valeur pour les actionnaires. Au 30 juin 2024, la capacité de rachat restante autorisée par le conseil d’administration était de 551 millions de dollars. À compter du troisième trimestre de 2024, Voya Financial a augmenté le dividende trimestriel de 12,5 %. Voya reste sur la bonne voie pour générer et restituer plus de 800 millions de dollars de capital excédentaire aux actionnaires sous forme de rachats d’actions et de dividendes en 2024.

Risques pour VOYA

Cependant, l’assureur-vie a connu une augmentation de ses dépenses en raison de la hausse des prestations versées aux assurés, des intérêts crédités sur les soldes des comptes des titulaires de contrats, des coûts d’exploitation et des frais d’intérêts. Si l’entreprise ne s’efforce pas de générer une croissance des revenus supérieure à l’augmentation des dépenses, la marge continuera de s’éroder.

Les actions VOYA sont abordables

L’action est sous-évaluée par rapport à son secteur. Elle se négocie actuellement à un multiple cours/valeur comptable de 1,33, inférieur à la moyenne du secteur de 1,91. L’assureur affiche un score de valeur impressionnant de B.

Actions d’autres assureurs multilignes comme Brighthouse Financial, Inc. ( Devis rapide BHF BHF – Rapport gratuit) , Groupe de réassurance d’Amérique, Incorporée ( Devis rapide RGA RGA – Rapport gratuit) et Société Financière Manuvie ( Devis rapide MFC MFC – (Free Report) se négocient également à un prix inférieur à la moyenne du secteur.

Conclusion

Une rétention favorable, des impacts positifs du rachat de Benefitfocus, des revenus d’investissement plus élevés, des résultats commerciaux sous-jacents solides et un déploiement efficace du capital devraient continuer à favoriser VOYA sur le long terme.

Voya Financial devrait continuer à bénéficier d’estimations de croissance favorables, d’un rendement du capital plus élevé ainsi que de l’accessibilité des actions. Il est donc judicieux de conserver cette action Zacks Rank #3 (Hold). Vous pouvez consulter la liste complète des actions Zacks #1 Rank (Strong Buy) du jour ici.