L’action de Virgin Galactic SPCE monte en flèche alors que Richard Branson vise le 11 juillet

La société compte environ 600 réservations de billets sur de futurs vols, vendus à des prix compris entre 200 000 $ et 250 000 $ chacun. Branson a annoncé jeudi dans une vidéo que « lorsque nous reviendrons de l’espace, j’annoncerai quelque chose de très excitant pour donner à plus de gens la chance de devenir astronaute ».

VSS Unity est lancé à partir d’un avion porteur à réaction, avant d’accélérer à plus de trois fois la vitesse du son. Le vaisseau spatial passe ensuite quelques minutes en microgravité au-dessus de 80 kilomètres d’altitude – la frontière que les États-Unis reconnaissent officiellement comme étant l’espace – avant de se retourner lentement et de revenir sur Terre pour atterrir sur la piste de Spaceport America.

Le lancement d’ici le 11 juillet oblige Virgin Galactic à préparer son vaisseau spatial plus rapidement que jamais, car il marquera 50 jours depuis son vol du 22 mai. Le VSS Unity le plus rapide de Virgin Galactic entre les vols spatiaux est de 71 jours.

Après avoir terminé son troisième test de vol spatial à ce jour le 22 mai, la direction de Virgin Galactic a déclaré qu’il restait trois autres tests de vol spatial. Le premier devait transporter quatre passagers pour tester la cabine, le second devait transporter Branson, et le troisième et dernier test ferait voler des membres de l’armée de l’air italienne pour une formation d’astronaute professionnel.

Jeff Bezos jette un coup d’œil au propulseur de fusée New Shepard sur l’aire d’atterrissage après un vol NS-15 réussi et un atterrissage en avril 2021.

La société de Bezos a également passé des années à préparer le lancement de ses premiers passagers. La fusée New Shepard de Blue Origin a effectué plus d’une douzaine de vols spatiaux sans équipage réussis, avec son lancement le plus récent en avril. Aux côtés de Bezos, son frère Mark, gagnant non encore annoncé d’une vente aux enchères publique de 28 millions de dollars, et le légendaire pionnier de l’aérospatiale Wally Funk.

Le PDG de Blue Origin, Bob Smith, a souligné que le vaisseau spatial de son entreprise voyageait légèrement plus haut que celui de Virgin Galactic. New Shepard passe à quelques kilomètres au-dessus de la limite de l’espace internationalement reconnue, la ligne Kármán, à 100 kilomètres d’altitude (ou environ 328 000 pieds).

« Nous lui souhaitons un bon vol en toute sécurité, mais ils ne volent pas au-dessus de la ligne Kármán et c’est une expérience très différente », a déclaré Smith dans un communiqué à CNBC.