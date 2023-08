L’action de Tupperware bondit encore après que l’entreprise a conclu un accord de restructuration de la dette – National

Les actions de Tupperware Brands ont bondi de 53,1% dans les échanges avant commercialisation vendredi, après que le fabricant de conteneurs de stockage de cuisine a finalisé un accord de restructuration de la dette, revigorant l’intérêt des investisseurs individuels pour l’entreprise.

La société basée en Floride tente de redresser ses activités après avoir émis des doutes en avril sur sa capacité à poursuivre son activité alors qu’elle lutte contre la chute des ventes.

Tupperware a déclaré jeudi avoir conclu un accord avec ses prêteurs qui contribuera à réduire ou à réaffecter environ 150 millions de dollars d’intérêts et de frais en espèces, et lui donnerait un accès immédiat à une capacité d’emprunt renouvelable d’environ 21 millions de dollars.

Cette photo d’archive du 5 août 2011 montre des produits Tupperware colorés à Bellflower, en Californie.

Photo d’archive Garrett Cheen/AP



Largement reconnue pour ses contenants hermétiques en plastique aux couleurs vives, la société a récemment attiré l’attention des détaillants, ce qui a contribué à une augmentation de plus de 449 % des parts de marché au cours des trois dernières semaines.

Tupperware était la quatrième action la plus vantée sur les réseaux sociaux axés sur les investisseurs, stocktwits.com vendredi.

Les gains d’actions rappelaient des rallyes époustouflants pour les «actions mèmes», y compris AMC et GameStop, où les investisseurs de détail se regroupaient sur les réseaux sociaux et concentraient généralement leurs paris spéculatifs sur des entreprises en difficulté financière et ayant un intérêt court élevé.





La société d’analyse Ortex a estimé que 30,8 % des actions de Tupperware accessibles au public étaient vendues à découvert. Les investisseurs baissiers ont perdu 33 millions de dollars américains sur papier au cours des trois dernières semaines, portant leurs pertes depuis le début de l’année à 15,4 millions de dollars américains.

Mesuré en nombre de transactions, Tupperware était la deuxième action la plus activement négociée par les commerçants de détail au cours de la semaine dernière, a écrit Peng Cheng, stratège chez JPMorgan, dans une note mercredi soir.

Tupperware détenait une valeur marchande de 156,56 millions de dollars américains à la clôture de jeudi, après avoir perdu environ 63 % de sa valeur au cours des 12 derniers mois.

Parmi les autres actions de mèmes actives au cours de la semaine dernière, citons Yellow et Nio Inc., a déclaré Cheng.