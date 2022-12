L’action de Tesla se dirige vers son pire mois, trimestre et année jamais enregistré

de Tesla la vente s’est intensifiée mardi, le titre clôturant en baisse de 11%. La société de voitures électriques d’Elon Musk est à quelques jours de clôturer son pire mois, trimestre et année jamais enregistré et a dépassé Méta devenir l’action la moins performante en 2022 parmi les entreprises technologiques les plus précieuses.

La dernière goutte vient après Le journal de Wall Street a rapporté que Tesla poursuivra un arrêt de production d’une semaine dans son usine de Shanghai, face à une nouvelle attaque de cas de Covid au sein de sa main-d’œuvre chinoise.