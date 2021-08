L’action de Robinhood grimpe jusqu’à 81% au deuxième jour de négoce sauvage

Baiju Bhatt (à gauche) et Vlad Tenev, fondateurs de la société de courtage en ligne Robinhood, marchent le long de Wall Street après avoir fait une introduction en bourse plus tôt dans la journée du 29 juillet 2021 à New York.

Les actions de Robinhood ont à nouveau grimpé en flèche mercredi, prolongeant un rallye sauvage dans les actions de la nouvelle application de négociation d’actions publiques.

Les actions de Robinhood ont atteint 85 $ à un moment donné mercredi, un gain de 81% par rapport à la clôture de mardi et portant son gain sur la semaine à plus de 140%. L’action a augmenté d’environ 35% pour la dernière fois après avoir été interrompue à plusieurs reprises pour cause de volatilité.

L’action de Robinhood compense ses débuts ternes sur le Nasdaq la semaine dernière. L’action était au prix de 38 $ par action, le bas de sa gamme d’offres. Il a ouvert à ce prix jeudi, mais a ensuite chuté de 8% le premier jour et s’était largement négocié en dessous de ce prix, jusqu’à mardi où il a rebondi de plus de 24%.

L’action volatile a déjà négocié plus de la moitié de son volume moyen sur 30 jours de 64,2 millions d’actions, avec plus de 39 millions d’actions à ce jour mercredi. Le jour de volume le plus élevé de Robinhood a eu lieu lors de ses débuts en bourse, lorsque HOOD a négocié 102,5 millions d’actions.