L’action de Nvidia clôture à un niveau record après le partenariat avec Google AI

Nvidia les actions ont augmenté de 4,2% mardi pour clôturer à un record, après que le fabricant de puces a annoncé un partenariat avec Google qui pourrait étendre la distribution de sa technologie d’intelligence artificielle.

La course fulgurante du titre s’est poursuivie, puisqu’il est désormais en hausse de 234 % en 2023, ce qui en fait de loin le titre le plus performant du S&P 500. Méta est deuxième de l’indice, en hausse de 148 %.

Cette clôture record intervient moins d’une semaine après que la société a déclaré que son chiffre d’affaires trimestriel avait doublé par rapport à l’année précédente et a donné une prévision indiquant que les ventes pendant cette période pourraient augmenter de 170 % sur une base annuelle. Le lendemain de la publication de résultats meilleurs que prévu, le titre a grimpé jusqu’à un sommet intrajournalier record de 502,66 $ avant de reculer dans l’après-midi.

L’activité de Nvidia est en plein essor parce que ses unités de traitement graphique, ou GPU, sont englouties par les sociétés de cloud computing, les agences gouvernementales et les startups pour former et déployer des modèles d’IA génératifs comme la technologie qui sous-tend ChatGPT d’OpenAI.

Mardi, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, est apparu lors d’une conférence de Google pour vanter un accord sur l’IA entre les deux sociétés. À travers le Partenariatles clients cloud de Google auront un meilleur accès à la technologie alimentée par les puissants GPU H100 de Nvidia.

« Notre collaboration élargie avec Google Cloud aidera les développeurs à accélérer leur travail avec des infrastructures, des logiciels et des services qui améliorent l’efficacité énergétique et réduisent les coûts », a déclaré Huang dans un article de blog.

Les GPU de Nvidia sont aussi disponible sur les plateformes cloud concurrentes de Amazone et Microsoft .

