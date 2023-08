L’action de Meta vient de terminer son neuvième gain mensuel consécutif

Mark Zuckerberg, PDG, Meta Platforms, en juillet 2021. Kévin Dietsch | Getty Images Actualités | Getty Images

Il y a un an, Méta l’action était en pleine chute libre alors que Wall Street s’inquiétait du fait que les menaces pesant sur l’entreprise étaient de plus en plus existentielles. Mais après que la société de Mark Zuckerberg, anciennement connue sous le nom de Facebook, ait annoncé des résultats du deuxième trimestre meilleurs que prévu la semaine dernière et publié des prévisions optimistes, les actions Meta ont atteint leur plus haut niveau depuis début 2022. Malgré la chute de lundi, l’action de Meta a grimpé de 11 % en juillet, clôturant son neuvième mois consécutif de gains, de loin la plus longue période de ce type depuis l’introduction en bourse de Facebook en 2012. L’action se situe désormais à moins de 17 % de son record de septembre 2021. Le rebond spectaculaire est alimenté par une série de mesures de réduction des coûts mises en œuvre par Meta fin 2022 et début 2023, entraînant environ 21 000 suppressions d’emplois et une reprise de l’activité publicitaire en ligne de Facebook, qui est enfin revenue à une croissance à deux chiffres après Pommes Le changement de confidentialité d’iOS et une économie en berne ont entraîné trois baisses trimestrielles consécutives des ventes. Les investissements de Meta dans l’intelligence artificielle portent également leurs fruits, de plus en plus de personnes regardent de courtes vidéos sur le produit Reels de type TikTok de la société, et les débuts récents et l’adoption précoce du rival de Twitter appelé Threads ont donné aux investisseurs l’espoir que Meta pourra éventuellement transformer la messagerie. app dans un grand succès. Zuckerberg a déclaré lors de l’appel aux résultats de la semaine dernière qu’il était « plutôt optimiste » quant à Threads et à sa trajectoire, notant que le produit « a été construit par une équipe relativement petite dans un délai serré ». Il a ajouté que Threads « a vraiment explosé et créé une grande opportunité immédiatement », mais a poursuivi en suggérant que la société est loin d’essayer de monétiser l’application. « Avec l’assouplissement des compositions, les améliorations continues des capacités de ciblage axées sur l’IA et plusieurs produits naissants et initiatives de monétisation passionnants, nous pensons que le redressement en cours de Meta a une longue piste devant lui », ont écrit les analystes de Canaccord Genuity dans une note après le rapport sur les résultats de Meta. Ils ont une cote d’achat sur le stock.

Meta a été la deuxième action la plus performante du S&P 500 cette année, derrière seulement Nvidia . L’année dernière, il a été l’un des moins performants de l’indice, perdant les deux tiers de sa valeur. Le coup d’envoi de la spirale descendante a été les révélations étonnantes fin 2021 de l’ancienne employée de Facebook devenue dénonciatrice Frances Haugen. La fuite par Haugen de milliers de pages de documents internes a montré que Facebook n’avait pas réussi à résoudre divers problèmes affectant sa famille d’applications, comme la contribution d’Instagram aux problèmes de santé mentale des adolescents. L’indignation du public face aux révélations a de nouveau placé Zuckerberg dans le collimateur des législateurs, portant encore plus atteinte à la réputation de Facebook après des années d’inquiétude quant à la manière dont la plate-forme a géré la désinformation. Alors que les actions Facebook commençaient leur descente, Zuckerberg a renommé son entreprise en Meta et a informé les investisseurs de son intention de dépenser des milliards de dollars par trimestre pour développer les technologies de réalité virtuelle et augmentée nécessaires pour donner vie au soi-disant métaverse dans un avenir lointain.

Le vent de face d’Apple

Le plus gros problème était Apple. Bien que Zuckerberg et d’autres dirigeants de l’entreprise aient averti que la mise à jour de la confidentialité d’iOS nuirait à la capacité de Facebook à cibler efficacement les publicités, les investisseurs n’ont digéré la réalité de la situation que comme les rapports sur les bénéfices ont été insuffisants. L’entreprise a également ressenti les répercussions de la guerre en Ukraine et de la mise sur liste noire de Facebook et d’Instagram par la Russie dans le pays. Alors que la Russie ne représentait qu’environ 1,5 % des ventes globales, Meta avait besoin de tous les revenus qu’il pouvait générer, les annonceurs suspendant les dépenses en raison de l’économie chancelante et de la concurrence croissante de son rival TikTok. Pendant ce temps, Wall Street s’inquiétait de plus en plus des dépenses démesurées de l’entreprise dans le métaverse. Puis vinrent les réductions de coûts et la promesse de Zuckerberg au début de cette année que 2023 serait « l’année de l’efficacité ». Zuckerberg avait précédemment déclaré aux employés que Meta « prenait un certain nombre de mesures supplémentaires pour devenir une entreprise plus légère et plus efficace en réduisant les dépenses discrétionnaires et en prolongeant notre gel des embauches jusqu’au premier trimestre ». « Je veux assumer la responsabilité de ces décisions et de la façon dont nous sommes arrivés ici. Je sais que c’est difficile pour tout le monde, et je suis particulièrement désolé pour ceux qui sont touchés. » Zuckerberg écrit en novembre de l’année dernière. Dans le cadre des plans de réduction des coûts de Meta, Zuckerberg a déclaré cette année que la société supprimerait les couches de gestion intermédiaire qui, selon lui, ralentissaient les décisions importantes et que la société serait « proactive pour réduire les projets qui ne fonctionnent pas ou qui pourraient ne plus être cruciaux ». « Les finances ont commencé à s’améliorer au premier trimestre, car les ventes ont augmenté de 3 % de l’année précédente. Une grande partie du rebond provenait de Chine, où un assouplissement national des politiques strictes de Covid a conduit à un boom des entreprises chinoises dépensant massivement sur les publicités Facebook et Instagram pour cibler les utilisateurs du monde entier.

Nurphoto | Nurphoto | Getty Images