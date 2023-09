L’action de Man United chute d’un montant record au milieu des rapports de non-vente

La valorisation de Manchester United à la Bourse de New York (NYSE) a plongé de plus de 500 millions de livres sterling (628 millions de dollars) mardi – sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis sa cotation en 2012 – au milieu d’informations selon lesquelles la famille Glazer aurait abandonné ses projets. pour vendre le club.

Après avoir clôturé à 23,64 dollars l’action vendredi, le cours de l’action United est tombé à 19,35 dollars à la fermeture des bureaux mardi, soit une baisse de 18,15 pour cent. La valorisation était tombée jusqu’à 18,50 $ par action à un moment donné au cours de la négociation, effaçant plus de 20 pour cent de la valeur du club, avant de se redresser avant la cloche de clôture de 16 heures HE.

Avant l’énorme baisse de valeur de mardi, la précédente baisse record en une journée était une baisse de 13,8% en mars 2020.

Des informations publiées dimanche en Angleterre ont indiqué que les propriétaires de United, la famille Glazer, envisageaient de retirer le club du marché après avoir lancé un processus de vente, comprenant une recherche d’investissements extérieurs en novembre dernier.

Le fondateur d’INEOS, Jim Ratcliffe, l’homme le plus riche de Grande-Bretagne et partisan de United pendant son enfance, et le milliardaire qatari Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani ont tous deux été engagés dans un long processus pour acheter le club aux Glazers, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’aucun des deux n’avait rencontré l’américain. la valorisation familiale du club à 6 milliards de livres sterling (7,53 milliards de dollars).

La valeur marchande de United sur le NYSE avant la baisse de valorisation de mardi était estimée à 3,15 milliards de livres sterling (3,5 milliards de dollars) et a terminé mardi à environ 2,55 milliards de livres sterling (3,2 milliards de dollars), nettement inférieure à la valorisation des Glazers.

Et même si la forme de l’équipe sur le terrain leur a fait perdre deux de leurs quatre premiers matches de Premier League cette saison, le déclencheur de la chute des prix de mardi sera probablement la vente d’actions par les investisseurs, craignant que le club ne soit pas vendu à Ratcliffe ou Sheikh. Jassim.