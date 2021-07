L’action de Lordstown Motors plonge à la suite d’un rapport d’enquête du ministère de la Justice

L’action de Lordstown Motors a plongé de 17% vendredi après Le Wall Street Journal a rapporté le ministère de la Justice enquête sur le démarrage du véhicule électrique en difficulté.

L’action a été brièvement interrompue en raison de la volatilité et était en baisse d’environ 10% à environ 9,30 $ par action vendredi à midi à New York.

Le rapport d’une enquête du DOJ fait suite à une enquête, confirmée plus tôt cette année, par la Securities and Exchange Commission sur la société et les commentaires publics faits par des dirigeants, y compris son ancien président et PDG Steve Burns.

Un porte-parole de la société a refusé de commenter l’enquête du DOJ, mais a déclaré dans un communiqué : « Lordstown Motors s’engage à coopérer avec toute enquête et enquête réglementaires ou gouvernementales. Nous sommes impatients de clore ce chapitre afin que notre nouveau leadership – et toute l’équipe dédiée – peut se concentrer uniquement sur la production du premier et du meilleur pick-up tout électrique pleine grandeur, le Lordstown Endurance. »

Le DOJ n’a pas immédiatement répondu aux commentaires.