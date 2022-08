L’action de la police contre Ronaldo révélée après l’incident d’un enfant fan (VIDEO)

Ronaldo a été impliqué dans une altercation avec un enfant autiste en avril

Cristiano Ronaldo a été officiellement averti par la police plusieurs mois après un incident au cours duquel il a brisé un téléphone de la main d’un garçon autiste alors qu’il quittait le terrain de Goodison Park après la défaite 1-0 de Manchester United contre Everton en avril.

Le Portugais a semblé contester le fait que le jeune ait tenté de le prendre en photo alors qu’il quittait le terrain, avec des séquences vidéo montrant la star de 37 ans frappant le poignet de l’enfant.

Ronaldo a ensuite été interrogé par la police au début du mois sous caution liée à une agression présumée et à des dommages criminels, au cours desquels le téléphone de Jacob Harding, 14 ans, a été cassé. Il a également été signalé que le fan avait été légèrement blessé au poignet.

Et dans un communiqué publié mercredi par la police du Merseyside, ils ont confirmé qu’un homme correspondant à la description de Ronaldo avait été interrogé sous caution.

Cristiano Ronaldo a été averti par la police après avoir fait tomber un téléphone de la main d’un supporter à Everton en avril. (🎥 @Evertonhub) pic.twitter.com/MY3vVjq5mm — ESPN FC (@ESPNFC) 17 août 2022

“Nous pouvons confirmer qu’un homme de 37 ans s’est volontairement présenté et a été interrogé sous caution concernant une allégation d’agression et de dommages criminels,” ils ont dit.

“L’allégation concerne un incident à la suite du match de football Everton contre Manchester United à Goodison Park le samedi 9 avril.

“La question a été traitée au moyen d’une mise en garde conditionnelle. L’affaire est désormais close. »

Il est entendu que Ronaldo a accepté de payer un règlement financier à la famille Harding en raison de son rôle dans l’incident.

Sarah Kelly, la mère de la victime, a déclaré aux médias que son fils, alors qu’il était un partisan d’Everton, était également un grand fan de Ronaldo et que les fracas ont gâché ce qui était par ailleurs une occasion agréable.

“À plein temps, les joueurs de United ont commencé à s’éloigner,” dit-elle. “Nous étions juste à côté du tunnel – mon fils était là, les filmant tous. Ronaldo est alors passé devant, avec un tempérament terrible, terrible, et a brisé le téléphone de sa main.

“Vous pouvez voir par l’ecchymose qu’il est entré en contact. Je pleurais, j’étais secoué, Jacob était complètement choqué – il est autiste et il souffre aussi de dyspraxie, donc il n’a pas vraiment digéré ce qui se passait jusqu’à ce qu’il rentre à la maison. Il est vraiment contrarié et cela l’a dissuadé d’aller à nouveau au match. Nous avons passé une journée absolument géniale jusqu’à ces dernières secondes.

“C’est une idole. Oui, il n’est pas d’Everton, mais Ronaldo est un grand joueur.

“Mon fils a toujours été comme ‘Ronaldo va être là’ – c’est une icône. Je comprendrais si Jake l’agitait devant son visage, mais ce n’était pas le cas. C’est un garçon autiste et il a été agressé par un footballeur, c’est comme ça que je le vois en tant que maman.”

Lire la suite Ronaldo s’excuse auprès d’un fan autiste pour un téléphone cassé (VIDEO)

Ronaldo a fait référence à l’incident sur les réseaux sociaux peu de temps après et a déclaré qu’il aimerait faire amende honorable au nom du “fair-play et de l’esprit sportif”.

“Il n’est jamais facile de gérer ses émotions dans des moments difficiles comme celui auquel nous sommes confrontés“, a-t-il écrit sur Instagram. “Néanmoins, nous devons toujours être respectueux, patients et donner l’exemple à tous les jeunes qui aiment le beau jeu.

“Je voudrais m’excuser pour mon emportement et, si possible, j’aimerais inviter ce supporter à assister à un match à Old Trafford en signe de fair-play et d’esprit sportif.”

Cette offre, cependant, a été rejetée par Jacob et sa famille.

“D’après moi, si quelqu’un l’agressait dans la rue et nous demandait ensuite de sortir dîner, nous ne le ferions pas. Juste parce qu’il est Cristiano Ronaldo, pourquoi le ferions-nous ?” dit-elle.

“C’est comme si nous lui devions une faveur, mais je suis désolé, ce n’est pas le cas. C’est entre les mains de la police.”