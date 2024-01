L’action de la Cour suprême annule déjà les condamnations des émeutiers du 6 janvier et est examinée par la défense de Trump

CNN

La Cour suprême décision récente prendre une affaire contestant la façon dont le ministère de la Justice poursuit les émeutiers du 6 janvier a déjà suspendu les condamnations de plusieurs émeutiers et pourrait affecter des centaines d’autres cas, y compris celui de Donald Trump.

Si la contestation aboutit, la Cour suprême pourrait potentiellement effacer deux des quatre chefs d’accusation portés par l’avocat spécial Jack Smith. intenté contre l’ancien président dans son affaire d’ingérence dans les élections fédérales, et annuler les condamnations pour crime de dizaines d’émeutiers du 6 janvier.

Depuis que la Cour suprême a accepté le mois dernier de se saisir de l’affaire Fischer c. États-Unis, plus d’une douzaine d’accusés du 6 janvier ont déjà demandé aux juges d’interrompre leurs condamnations et leurs procès à venir. Alors que certains juges ont hésité, d’autres ont accepté des délais pour les émeutiers dans une poignée de cas.

La semaine dernière, un émeutier condamné et déjà en prison a obtenu une libération anticipée prévue pour mai. Cet émeutier, Alexander Sheppard, ne purgera que six mois de sa peine de 19 mois. Selon la décision de la Cour suprême, il pourrait être libéré après cela ou être contraint de retourner en prison pour purger sa peine.

Un autre émeutier, Kevin Seefried, l’installateur de cloisons sèches du Delaware qui portait notoirement un drapeau confédéré au Capitole, plaide pour une libération anticipée similaire. Quelques autres ont pu reporter leur condamnation, ce qui signifie qu’ils ne seront pas condamnés ou n’auront pas à se présenter en prison jusqu’à ce que la Cour suprême se prononce sur l’affaire, ce qui pourrait ne pas arriver avant fin juin.

L’affaire – intentée par Joseph Fischer, un ancien patrouilleur de police du centre de la Pennsylvanie qui a été reconnu coupable d’entrave pour avoir chargé la ligne de police au Capitole – va au cœur de la manière dont le DOJ a obtenu un crime. condamnations contre des centaines d’émeutiers du 6 janvier. Dans ces cas, le DOJ a fait valoir avec succès qu’ils avaient commis un crime en faisant obstacle à une procédure fédérale.

La question soulevée par Fischer est de savoir si cette loi pourrait s’appliquer aux procédures du Congrès comme la certification des élections de 2020 qui ont été perturbées le 6 janvier 2021.

C’est la même loi que Smith a utilisée pour obtenir un acte d’accusation pour deux des accusations portées contre Trump dans l’affaire d’ingérence dans les élections fédérales. Les avocats de l’ancien président envisagent de contester son affaire concernant la loi d’obstruction si elle revient devant le juge de première instance avant que la Cour suprême ne se prononce, a déclaré une source à CNN.

Le cas de Trump est actuellement en suspens pendant qu’une cour d’appel examine la question de l’immunité contre les accusations criminelles autour de la présidence. Actuellement, la loi devant le tribunal fédéral de Washington est que deux des quatre accusations portées contre Trump – complot en vue d’entraver une procédure officielle et entrave – devraient être maintenues.

Brandon Bell/Getty Images Donald Trump lors d’un rassemblement électoral le 16 janvier 2024 dans le New Hampshire.

Mais si la Cour suprême devait limiter ou être en désaccord avec le ministère de la Justice, cela pourrait avoir un impact sur le procès de Trump, qui est prévu pour mars, a déclaré la personne. Il est peu probable que Tanya Chutkan, la juge chargée de l’affaire, retarde son procès si l’affaire lui revient avant la décision de la Cour suprême dans l’affaire Fischer.

Si le procès de Trump a lieu avant que la Cour suprême ne se prononce et modifie la capacité du DOJ à utiliser la loi, cela pourrait entraîner un nouveau procès de Trump, a indiqué la source.

Le bureau du procureur spécial a déjà fait valoir que les appels concernant l’accusation d’entrave ne devraient pas affecter Trump, car ses crimes présumés comprenaient la falsification des certificats de vote électoral et leur envoi au Congrès, selon un précédent dossier judiciaire.

Plusieurs avocats de la défense représentant les émeutiers du 6 janvier décident de demander ou non une réparation au tribunal de district de DC, tandis que certains ont déjà tenté de suspendre les procès ou les condamnations à venir, selon des personnes familières avec leurs stratégies. Cela inclut à la fois les avocats travaillant pour le service fédéral de défense publique, ainsi que les avocats privés.

“L’opportunité est que ces cas soient annulés”, a déclaré Kira West, avocate de la défense des émeutiers du 6 janvier. «C’était un jour heureux pour moi quand cela s’est produit. Je pense que le tribunal envisage de renverser l’affaire.

L’un des clients de West, Alex Harkrider, a tenté de retarder son procès début janvier, en raison de l’action de la Cour suprême. Harkrider, partisan de Trump venu du Texas pour le rassemblement du 6 janvier à Washington, DC, avait fait valoir que son cas était directement affecté car, selon lui, la principale accusation de crime à laquelle il faisait face était celle d’entrave.

Mais le juge Royce Lamberth a quand même tenu un procès sans jury pour Harkrider le premier jour ouvrable de cette année. Le juge a déclaré Harkrider coupable d’entrave et d’autres accusations graves, comme le port d’une hache tomahawk à l’intérieur du Capitole alors que le vice-président était sur place.

Le résultat de la Cour suprême aura probablement le plus grand impact sur les accusés anti-émeutes dont le seul chef d’accusation est l’entrave à une procédure officielle – en d’autres termes, ceux qui n’ont pas été violents pendant l’émeute.

Cela représente environ deux douzaines d’accusés qui ont été condamnés début janvier pour une seule accusation d’entrave, a déclaré le bureau du procureur américain du district de Columbia.

Ceux qui sont accusés de délit d’entrave risquent potentiellement une peine de prison bien plus longue s’ils sont reconnus coupables que ceux accusés uniquement de délits.

Jusqu’à présent, un trio de juges fédéraux à Washington, DC, ont suspendu certaines condamnations à venir le 6 janvier, qui mettraient en jeu l’interprétation des condamnations pour obstruction.

“Étant donné que le seul chef d’accusation pour lequel l’accusé a été reconnu coupable était [the obstruction charge]”, qui jouera donc un rôle substantiel dans sa condamnation, la Cour estime qu’il est approprié de reporter une telle condamnation jusqu’à ce que la Cour suprême ait statué sur l’affaire US contre Fischer”, a écrit James Boasberg, qui est le juge en chef du tribunal de district, dans un communiqué de janvier. 6 affaire fin décembre.

Pourtant, d’autres émeutiers, comme Sara Carpenter, une ancienne policière, n’ont pas réussi à faire annuler leur condamnation ou leur procès en raison de l’activité de la Cour suprême.

Boasberg a déclaré dans le cas de Carpenter : « La peine de l’accusé ne dépend pas fortement de sa condamnation en vertu » de la loi sur l’obstruction envisagée par la Cour suprême.

Les émeutiers accusés de violence envers la police – ceux qui sont plus susceptibles d’attendre leur procès et leur condamnation en prison – sont moins susceptibles d’être affectés de manière significative par la décision d’obstruction de la Cour suprême, en raison de la gravité des accusations d’agression. Près de 500 émeutiers ont été accusés d’avoir agressé des officiers au Capitole.

Le bureau du procureur américain du district de Columbia, qui poursuit les cas d’émeutes au Capitole, s’est généralement opposé au report des procès et des condamnations en attendant la décision de la Cour suprême, car il souhaite que les affaires avancent.

“Indépendamment des implications de l’affaire Fischer, le public et le gouvernement ont droit à une résolution rapide de cette affaire en ce qui concerne les autres accusations portées sur l’acte d’accusation”, a écrit le ministère de la Justice dans l’affaire Harkrider.

Dans le cas de Seefried, qui portait le drapeau confédéré à l’intérieur du Capitole, le ministère de la Justice a également fait valoir qu’il ne devrait pas être libéré au milieu d’une autre élection présidentielle.

S’il était libéré maintenant, après avoir appris « la réalité quotidienne de l’incarcération », ont écrit les procureurs, Seefried risquerait de fuir le système judiciaire.

“La Cour relâcherait l’accusé dans le même tourbillon politique qui l’a conduit à commettre ses crimes”, ont écrit les procureurs du bureau du procureur américain le 8 janvier.

Le juge fédéral chargé de l’affaire, Trevor McFadden, n’a pas encore décidé si Seefried devait rester en détention.