L’action de la Banque centrale européenne est mise à rude épreuve à l’approche de la récession

L’institution basée à Francfort a également lancé le Transmission Protection Instrument (TPI), un outil anti-fragmentation visant à soutenir les pays lourdement endettés et les coûts d’emprunt élevés, comme l’Italie, et à limiter les écarts entre les États membres de la zone euro.

Cependant, cette décision agressive intervient dans un contexte de ralentissement de la croissance et risque de faire basculer l’économie dans la récession, car les pressions externes résultant de la guerre en Ukraine et les problèmes d’approvisionnement énergétique associés montrent peu de signes d’apaisement.

L’augmentation de 50 points de base du taux directeur jeudi a été globalement bien accueillie par le marché et les commentateurs, l’inflation atteignant un niveau record dans le bloc monétaire commun des 19 membres et la BCE étant à la traîne par rapport à ses pairs dans le lancement du processus de resserrement monétaire. .

“Il y a un danger que la BCE franchisse la ligne en finançant les gouvernements ici, compromettant son indépendance et mettant en place de mauvaises incitations pour la politique budgétaire et économique.”

Le MES a déboursé des fonds pour aider des pays comme l’Espagne, la Grèce, le Portugal, Chypre et l’Irlande à recalibrer leurs finances depuis sa création en 2012 par le biais de prêts et d’autres formes d’aide financière.

Cependant, la nature floue de l’application du nouvel outil et sa place dans la fonction contemporaine de la politique monétaire ont soulevé plus de questions que de réponses pour de nombreux analystes.

Les détails publiés plus tard jeudi ont montré que l’outil pourrait être utilisé lorsque certains pays voient leurs coûts d’emprunt augmenter en raison de facteurs indépendants de leur volonté, à condition que ces pays s’en tiennent à “des politiques budgétaires et macroéconomiques saines et durables”.

“Les critères d’éligibilité, d’activation et de résiliation sont tous ouverts au jugement et à la discrétion du General Counsel. Le moment de l’annonce du TPI a coïncidé avec l’élargissement des spreads BTP-Bunds en raison de l’instabilité politique accrue en Italie et soulève quelques questions intéressantes. questions », a déclaré Singh.

L’écart entre les rendements obligataires italiens et allemands est considéré comme une mesure du stress sur les marchés européens – ou une jauge de peur – et s’est creusé ces derniers mois pour atteindre son plus haut niveau depuis mai 2020.

L’instabilité politique renouvelée en Italie à la suite de la démission du Premier ministre Mario Draghi, laissant place à de nouvelles élections nationales le 25 septembre, a encore sapé la confiance des investisseurs.

Singh a déclaré que les questions clés seraient de savoir si la BCE agirait lorsque les spreads s’élargiraient en raison de préoccupations politiques, comme c’est le cas actuellement, et comment le Conseil des gouverneurs définirait un élargissement “injustifié” des spreads.

“Dans tous les cas, nous pensons que le TPI est plus susceptible de traiter le symptôme (écarts plus larges, primes de risque plus élevées) plutôt que la cause (différences sous-jacentes de compétitivité, potentiel de croissance, niveaux d’endettement, gouvernance budgétaire) et peut avoir un impact limité sur maintenir les spreads plus bas plus longtemps », a-t-elle déclaré.

“En l’absence de détails concrets, nous pensons que les marchés testeront la BCE et bien que l’approbation du TPI ait été unanime, la mise en œuvre sera en proie à des inquiétudes concernant le financement monétaire.”