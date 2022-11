L’action de Flightline se vend 4,6 millions de dollars à Keeneland après les ébats de la Breeders ‘Cup pour laisser la valeur globale à 184 millions de dollars | Nouvelles de la course

Une part minoritaire de Flightline, star de la Breeders’ Cup, s’est vendue aux États-Unis pour 4,6 millions de dollars.

La participation de 2,5% a été offerte par Lane’s End Farm dans le Kentucky lors de la vente d’élevage de novembre de Keeneland, après que le cheval a été retiré dimanche après avoir mis fin à sa carrière de course invaincu en six courses, y compris la victoire épique de samedi dans la Breeders ‘Cup Classic.

Sa deuxième carrière d’étalon est maintenant évaluée à 184 millions de dollars, le soumissionnaire gagnant – Freddy Seitz de Brookdale Farm – recevant tous les droits, avantages et obligations d’un copropriétaire conformément à l’accord de syndicat de l’enfant de quatre ans.

À sa retraite, Flightline a été classé meilleur cheval du monde, avec une note de 139 avant son succès à la Breeders ‘Cup – avec le meilleur athlète européen Baaeed sur 135.

La perfection pure – la course remarquable de Flightline

Flightline n’a fait ses débuts qu’en avril 2021, mais a rapidement pris une trajectoire ascendante abrupte, remportant un prétendant à Del Mar avant de remporter quatre triomphes successifs de première année, culminant avec la Breeders ‘Cup.

Image:

Flightline remporte la Breeders’ Cup Classic à Keenelend





Sa plus petite marge de victoire était de six longueurs dans le Metropolitan Handicap à Belmont, tandis que sa victoire de 19 longueurs et demie dans la Pacific Classic compte comme son succès le plus concluant.

La marge de victoire de Flightline dans la Breeder’s Cup Classic – huit longueurs et quart – est la plus importante des 39 ans d’histoire de la course.