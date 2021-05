L’action de Constellation Brands devrait sortir avant l’été: Trader

Avec la réouverture bien amorcée et l’été qui approche, le fondateur de TradingAnalysis.com, Todd Gordon, parie sur une action de base pour augmenter.

« Nous allons jeter un œil à Constellation Brands », a déclaré Gordon jeudi à « Trading Nation » de CNBC. « Il s’agit d’un important producteur d’alcool et d’un conglomérat au sein de la consommation de base. »

Constellation a déjà surpassé les produits de base cette année. Le titre est en hausse de 10% en 2021, en dessous du gain de 12% du S&P 500 mais au-dessus de l’augmentation de 3% pour l’ETF de consommation de base XLP. C’est l’un des plus performants de cet ETF.

Gordon dit que l’action pourrait bénéficier de larges vents favorables dans la rotation loin des actions technologiques à forte croissance.

«Nous constatons une plus grande rotation dans les secteurs de valeur comme les produits de base, comme l’énergie, comme les financières, comme certains industriels», a déclaré Gordon. « Nous constatons une très bonne augmentation des rendements. » Il a déclaré que les rendements des bons du Trésor américain faisaient pression sur les actions technologiques et les actions à bêta plus élevé, « provoquant cette rotation vers les jeux de valeur de l’économie plus ancienne qui pourraient être avec nous ici pendant un certain temps. »

Les actions de valeur sont favorisées pour leur bon marché relatif par rapport au reste du marché. Les actions de croissance, dont beaucoup appartiennent au secteur de la technologie, sont les investisseurs prêts à payer une prime pour leur potentiel.

« L’autre chose que je voudrais mentionner est que nous entrons dans la saison estivale, que la population se fait vacciner, que les gens sortent de l’intérieur, que les gens sont prêts à reprendre une vie normale, je pense que les célébrations estivales pourraient avoir lieu, « dit Gordon. « Nous pourrions obtenir un coup de pouce là-bas. »

Le portefeuille de Constellation comprend les bières Corona et Modelo, des vins tels que Kim Crawford et des spiritueux dont la Svedka Vodka.

Gordon dit que la configuration technique de Constellation semble également solide. Il a suivi une cassure au-dessus des sommets de 2017 qui n’a ensuite pas réussi à dépasser le haut de 230 $ sa part à trois reprises.

« Nous faisons trois sortes de tests, presque le quatrième test, en essayant de passer à travers ce niveau de résistance », a déclaré Gordon. « Quand le marché essaie quelque chose trois ou quatre fois, il l’obtient généralement, s’il veut vraiment atteindre cette marque de 240 $, j’aime ça. »