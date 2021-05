L’action d’Anheuser-Busch InBev augmente avec le nouveau PDG, les bénéfices battent

Les actions d’Anheuser-Busch InBev ont augmenté de 5% dans le commerce avant la commercialisation après que le brasseur Bud Light a annoncé que le PDG Carlos Brito démissionnerait, à compter du 1er juillet.

Michel Doukeris, qui dirige actuellement les activités nord-américaines de l’entreprise, prendra les rênes de Brito.

« L’annonce du PDG permettra aux investisseurs de reformuler leur opinion sur une entreprise qui semble être au début d’une transition positive », a écrit Laurence Whyatt, analyste chez Barclays, dans une note aux clients.

En plus de l’annonce de sa succession, Anheuser-Busch InBev a publié ses résultats du premier trimestre, dépassant les estimations de Wall Street malgré les verrouillages en dehors des États-Unis. Les revenus ont augmenté de 17,2% à 12,3 milliards de dollars alors que la société faisait face à des comparaisons avec l’année dernière, lorsque les bars et les restaurants ont commencé à fermer temporairement en raison de la pandémie de coronavirus.

Brito a occupé le poste de directeur général pendant 15 ans, à partir du moment où la société n’était qu’InBev. Son 61e anniversaire tombe samedi, selon le Financial Times. Pendant son mandat à la tête de l’entreprise, il a dirigé les acquisitions d’Anheuser-Busch et de SABMiller, transformant l’entreprise en le plus grand brasseur de bière au monde et réduisant les coûts en cours de route.

Cependant, ces dernières années, la consommation de bière a diminué car les consommateurs optent pour des substituts comme le seltzer dur ou choisissent de boire moins – ou pas du tout. AB InBev a ajouté de nouveaux produits, comme Bud Light Seltzer, pour s’adapter à l’évolution des goûts.