L’action d’AMC Entertainment grimpe de 40% alors que les traders de Reddit doublent

AMC a dépassé GameStop pour devenir l’action la plus appréciée du tristement célèbre forum WallStreetBets Reddit, selon les analystes de Bank of America sur les mentions d’actions dans la plate-forme.

Avec son rallye massif jeudi, AMC s’est écarté de son homologue GameStop, qui est entré dans l’histoire de Wall Street en janvier avec son short squeeze de 400% en une seule semaine. Les actions de GameStop n’ont augmenté que de 0,6% jeudi après avoir augmenté de 15% lors de la session précédente.

Un des messages à la mode sur le chat WallStreetBets jeudi a déclaré « fusée AMC », tandis qu’un autre a déclaré « investi toutes mes économies dans AMC !!! Souhaitez-moi bonne chance les gars. »

La soi-disant couverture courte pourrait contribuer au rassemblement massif d’AMC cette semaine. AMC a vendu à découvert environ 20% de ses actions flottantes, contre une moyenne de 5% d’intérêt à découvert dans une action américaine typique, selon les données de S3 Partners.

« Les vendeurs à découvert d’AMC ont couvert une partie de leur exposition ces derniers temps, inversant leur tendance de vente à découvert au début du mois », a déclaré Ihor Dusaniwsky de S3 Partners.

Les vendeurs à découvert qui parient contre AMC ont subi une perte de 1 milliard de dollars cette semaine seulement, selon les données.

Les analystes de Wall Street ont été déconcertés par le bond de plus de 1 200 % des actions d’AMC depuis janvier. La société, qui a une dette d’environ 5 milliards de dollars et 450 millions de dollars de remboursements de location différés, a vu ses revenus diminuer considérablement en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Alors que le secteur des salles de cinéma rebondit, AMC fait toujours face à de forts vents contraires. Alors que la chaîne de cinémas a terminé le premier trimestre avec 1 milliard de dollars de liquidités, le maximum qu’elle ait jamais eu au cours de ses 100 ans d’histoire, cet argent en main, ne permettra à AMC de rester à flot jusqu’en 2022 que si les cinémas sont en mesure d’en faire une partie significative. des affaires qu’ils ont faites en 2019.

Au cours du premier trimestre, AMC a enregistré un chiffre d’affaires de 148,3 millions de dollars, en baisse de 84,2 % par rapport à la même période il y a un an. Sa perte nette est tombée à 567,2 millions de dollars, ou 1,42 dollar par action au cours du trimestre, après une perte de 2,18 milliards de dollars, ou 20,88 dollars par action, un an plus tôt.

Malgré des revenus nettement inférieurs en 2021, la valorisation d’AMC a presque triplé grâce à ces nouveaux investisseurs particuliers. Le dernier jour de 2019, AMC avait une valeur d’entreprise de 5,8 milliards de dollars, mercredi, cette valeur s’élevait à environ 13,4 milliards de dollars.