L’action d’Air Canada atteint son plus bas niveau depuis un an

Le cours de l’action d’Air Canada a atteint mercredi son plus bas niveau en un an alors que la compagnie aérienne fait face à une hausse des coûts du carburant, de la concurrence et des taux d’intérêt.

L’action de la société a chuté de près de trois points de pourcentage à 17,29 dollars à midi, marquant son cours le plus bas depuis la mi-octobre de l’année dernière et une baisse d’un tiers par rapport à son récent sommet de juillet – une tendance observée dans le secteur aérien nord-américain.

Lundi, l’analyste de Raymond James, Savanthi Syth, a abaissé ses prévisions de bénéfices pour l’entreprise montréalaise en raison de la hausse des prix du carburéacteur au cours des trois derniers mois.

Elle a noté une concurrence plus forte avec Porter Airlines, Flair Airlines et Lynx Air sur les routes intérieures, transfrontalières et vers les destinations soleil, mais a souligné le programme de fidélisation d’Air Canada et les avions économes en carburant comme un avantage.

Dans une interview, Chris Murray, analyste d’ATB Capital Markets, a déclaré que des inquiétudes persistaient quant à la volonté des consommateurs de continuer à dépenser en voyages dans un contexte de taux d’intérêt et d’inflation plus élevés.

Néanmoins, il estime qu’Air Canada semble bien placée à moyen terme après que la compagnie aérienne ait renoué avec la rentabilité au printemps et au début de l’été, lorsque les revenus ont atteint un record au deuxième trimestre, dépassant 5,4 milliards de dollars.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 18 octobre 2023.