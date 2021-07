L’action contre le changement climatique peut stimuler l’économie mondiale, selon un économiste

Selon les chiffres de TS Lombard, l’un des principes clés est la baisse constante du coût de l’électricité par mégawattheure, les coûts de l’éolien solaire, offshore et terrestre ayant chuté au cours des 10 dernières années, tandis que le gaz et le charbon sont restés en grande partie les mêmes.

« Le problème de la technologie de transmission est vraiment majeur. Si vous voulez que le Tchad soit la nouvelle Arabie saoudite, à cause du désert du Sahara, il y a beaucoup de soleil là-bas, mais vous voulez que l’électricité soit utilisée en Europe, alors vous parlez de certains des processus coûteux et des processus nécessitant beaucoup de recherche et beaucoup d’investissements supplémentaires. »

Dumas a déclaré qu’à l’approche de la COP26, les gouvernements doivent comprendre leurs priorités clés, et parmi elles devraient figurer les investissements dans les infrastructures, car de nombreux défis technologiques et techniques continuent d’entraver les énergies renouvelables.

Paul Steele, économiste en chef d’un institut de recherche politique indépendant appelé l’Institut international pour l’environnement et le développement, a déclaré que l’action climatique et les investissements dans les énergies renouvelables serviront le double objectif de lutter contre la crise climatique tout en créant des emplois pour l’économie post-Covid.

Steele a déclaré que les investissements pour conduire une économie respectueuse du climat ne peuvent pas être à court terme ou avoir des objectifs rapides.

Il a souligné les différents programmes de soutien du gouvernement à l’industrie du transport aérien, qui a été touchée par la pandémie. Rien que cette semaine, les tribunaux européens a fait un signe de tête à un plan de sauvetage de 2,9 milliards de dollars pour les activités néerlandaises d’Air France-KLM.

Des fonds de sauvetage comme ceux-ci devraient être liés aux engagements de durabilité de l’industrie du transport aérien, a-t-il déclaré, mais cela peut être une proposition risquée pour franchir la ligne.

« Les gouvernements ne font pas assez les connexions et traditionnellement les trésors et en particulier les ministères des transports sont toujours dominés par des lobbies de construction de routes et des personnes qui aiment construire des autoroutes et augmenter les transports plutôt que des personnes qui veulent investir dans des alternatives durables. »