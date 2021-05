L’action commerciale de Bitcoin ces derniers temps est sauvage même selon les normes de la crypto et le drame n’est pas encore terminé

Cela a été un réveil brutal pour les investisseurs de Bitcoin qui pensaient pouvoir gérer la volatilité de la crypto. La plus grande monnaie numérique du monde a subi une baisse de 30% en un jour mercredi dernier, tombant à environ 30000 dollars pièce. Juste à la mi-avril, le bitcoin a atteint un record de 64829 $. La turbulence était dramatique même selon les normes de la crypto. La dernière fois que le bitcoin a connu une baisse de cette ampleur, c’était en mars 2020, au plus fort de la pandémie de Covid. Et même alors, le trading n’était pas aussi choquant.

Bitcoin est toujours dans une série de mouvements intrajournaliers à deux chiffres après avoir brièvement divisé par deux sa valeur la semaine dernière, et les stratèges de Wall Street disent que cette course folle ne sera pas terminée de si tôt.

Les récentes fluctuations sont survenues dans un contexte de surveillance réglementaire accrue aux États-Unis et à l’étranger. La Réserve fédérale américaine publiera bientôt un document décrivant ses propres recherches sur le domaine de la monnaie numérique de la banque centrale. Pendant ce temps, les autorités chinoises se sont engagées à sévir contre l’extraction et le commerce de la crypto-monnaie.

Alors que le jeton numérique a rebondi rapidement avec un prix en hausse de plus de 10% au-dessus de 38000 dollars lundi, une pression réglementaire accrue ainsi que son image technique laissent présager des échanges plus sauvages, ont déclaré les stratèges.

Carter Worth, technicien en chef du marché chez Cornerstone Macro, a déclaré que des vendeurs intéressés attendaient au niveau de 42000 dollars et que cette lourde offre de frais généraux rendrait difficile la hausse du bitcoin et le dépassement de ce niveau. Pendant ce temps, les acheteurs qui ont repris à ses récents creux vendront si le prix augmente trop, a-t-il déclaré.

« Malgré la remontée des prix aux alentours de 40 000 dollars, les signaux d’élan, et en particulier la période d’analyse plus longue, restent problématiques en tant que signal », a déclaré Nikolaos Panigirtzoglou, directeur général de JPMorgan, dans une note. « Il est trop tôt pour appeler la fin de la récente tendance baissière du bitcoin. »

Beaucoup pensent que les investisseurs ne devraient pas être surpris si le bitcoin se vend bientôt à nouveau pour tester à nouveau le plus bas de la semaine dernière.

« Un nouveau test potentiel ou même une réduction modeste des plus bas de la semaine dernière à court terme est tout à fait possible sur la répression des actifs numériques en Chine et le surplomb réglementaire américain », a déclaré Julian Emanuel, stratège en chef des actions et des produits dérivés chez BTIG.

Pourtant, Emanuel pense que toute nouvelle volatilité à la baisse présenterait une opportunité d’achat. Il a fixé son objectif de fin d’année Bitcoin à 50000 $.

– Nate Rattner et Michael Bloom de CNBC ont contribué à cette histoire.